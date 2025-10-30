Victor Wembanyama fait un début de saison canon en NBA, avec quatre victoires en autant de matches pour les Spurs. L'international français a déjà beaucoup évoqué l'importance de son intersaison très studieuse, entre des workouts avec des légendes du jeu comme Hakeem Olajuwon ou Kevin Garnett, ses séances de travail personnel, mais aussi ses voyages, comme celui qui l'a mené jusqu'en Chine.

Son passage dans un temple Shaolin avait beaucoup intrigué, notamment tout ce qui concerne les entraînement auxquels il s'est astreint. Lors d'un entretien sur la chaîne Youtube de Louis Vuitton, l'intérieur des San Antonio Spurs a raconté les exercices parfois surprenants qu'il a dû faire lors de son séjour là-bas.

Le secret ? Les étirements

« J'étais à Pékin, puis à Dengfeng au temple Shaolin. J'ai vu une démonstration et j'ai pratiqué. J'y suis allé pour ça. C'était un voyage culturel et spirituel, mais c'était avant tout pour l'entraînement. Ce sont des heures et des heures de coups de pied à répétition. On a commencé par les bases, mais j'ai fait plus de coups de pied en une semaine que dans toute ma vie.

Si j'ai ressenti des douleurs ? Oui. Le corps n'est pas habitué à ce genre d'efforts. Sur les étirements, ils ne font pas semblant. C'est pour la mobilité. Et ça marche, même si c'est violent. Ils écartèlent. Une position dans laquelle tu n'as jamais été, ils te la font faire, que tu en sois capable ou pas. Parfois, le maître met ses deux pieds sur tes genoux et monte dessus. De force, il t'étire. C'était spécial.

Ce n'est pas tellement la douleur qui te stoppe dans ces exercices, mais le doute qui s'immisce dans la tête. Il te dit que ton corps va péter et c'est à ce moment-là que tu commences à craquer et à dire stop », raconte Victor Wembanyama.

Après quatre matchs cette saison avec les Spurs, Victor Wembanyama affiche des statistiques déjà saisissantes : il tourne à 31 points, 13.8 rebonds, 2.8 passes décisives, 1.5 interception et surtout 4.8 contres par match, le tout en 32.3 minutes de jeu, avec un excellent pourcentage au tir de 60,3 %. Merci aux moines Shaolin ?