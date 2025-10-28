Victor Wembanyama veut battre un record historique des Spurs

Victor Wembanyama et les Spurs ont égalé le meilleur départ de l’histoire de la franchise, avec quatre victoires en autant de matchs. Le Français vise désormais la cinquième.

Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont signé un début de saison parfait (4–0) après leur large victoire contre les Toronto Raptors (121–103). Une performance historique, puisque l’équipe égale son meilleur départ depuis sa création.

C’est en conférence de presse que le Français a appris que les Spurs n’ont jamais fait mieux que quatre victoires consécutives pour démarrer une saison. Aussi fier qu’étonné, Victor Wembanyama n’est pas resté longtemps sur le mode de la surprise. Cette information s’est rapidement transformé en nouvel objectif pour l’ambitieuse star :

« Wow, vraiment ? Je suis surpris. Je suis vraiment surpris. Parce que les Spurs ont le plus haut pourcentage de victoires dans… disons les trente dernières années », a-t-il réagi après le match, avant d’ajouter dans un sourire semi-déterminé semi-carnassier : « Allons battre ce record. »

Face à Toronto, Wembanyama a livré une nouvelle prestation de patron : 24 points, 14 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre, en seulement 31 minutes. Le Français a été d’une efficacité redoutable (7/8 au tir, 10/10 aux lancers francs), tout en dominant des deux côtés du terrain.

Stephon Castle, Harrison Barnes et Devin Vassell ont eux aussi brillé avec 22, 18 et 15 points, tandis que Keldon Johnson et Dylan Harper ont ajouté 21 unités à eux deux en sortie de banc.

Au-delà des chiffres, San Antonio impressionne par son équilibre : la franchise texane affiche actuellement la sixième meilleure attaque de la ligue (120,4 de rating offensif) et la troisième meilleure défense (104,8), soit le meilleur différentiel NBA (+15,6) après quatre matchs.

Les Spurs auront l’occasion d’écrire l’histoire jeudi face au Miami Heat, avec une cinquième victoire synonyme de record absolu pour la franchise.

« Let’s beat that record. »

Après un été brutal, pour reprendre ces termes, Victor Wembanyama semble bien déterminé à en pulvériser un paquet. Et à laisser une trace indélébile dans l’histoire de la NBA.

