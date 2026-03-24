Le bilan écrasant des Spurs avec Victor Wembanyama depuis février

Les meilleures équipes savent monter en puissance autour de la deadline et du break du All-Star Weekend. C’est le moment adéquat pour grimper en régime et finir très fort la saison. Les San Antonio Spurs ont beau n’avoir jamais été en playoffs avec leur effectif actuel, ils savent tout de même quand accélérer. La preuve avec leur bilan incroyable depuis le 1er février : 22 victoires en 24 matches, et même 22 sur les 23 disputés par Victor Wembanyama, uniquement absent lors d’une courte défaite face aux Denver Nuggets (136-131).

Hormis ce match-là, les éperons ne se sont inclinés que contre les New York Knicks durant cette période. Ils sont en plein boom, à la fois sur le plan collectif et celui des individualités. Notamment le Français, impérial des deux côtés du terrain. Victor Wembanyama milite pour le MVP et les arguments qu’il avance ont du sens.

San Antonio n’est finalement qu’à trois matches d’Oklahoma City et les Spurs vont finir avec le deuxième meilleur bilan NBA dans le pire des cas. Si le groupe garde ce niveau de jeu et de confiance en playoffs, alors les Texans pourraient vraiment faire mal et viser grand dès la troisième saison dans la ligue du natif du Chesnay.