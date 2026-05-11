San Antonio Spurs @ Minnesota Timberwolves : 109-114

Victor Wembanyama s’est tourné vers Harrison Barnes pour être sûr d’avoir bien compris ce qu’il se passait. Assis sur le banc en attendant le verdict, il alors acquiescé de la tête pour signifier qu’il prenait note de la décision après que le vétéran lui ait confirmé qu’il venait de se faire éjecter.

Quelques instants plus tôt, les arbitres lui avaient sifflé une faute offensive suite à un coup de coude en plein dans la mâchoire de Naz Reid. Le Français était à la lutte pour le rebond et il s’est dégagé d’une prise-à-deux formé par Reid et Jaden McDaniels avec un peu trop d’entrain. Voire même plus que ça. Les officiels ont voulu revoir l’action et ils ont donc déterminé que ce vilain geste valait une faute flagrante de niveau deux pour contact excessif au-dessus de la nuque. L’expulsion était alors automatique.

Il restait alors quasiment trois quart-temps entiers à disputer et Minnesota menait de 2 petits points au début du deuxième (34-36) au moment où Wembanyama a donc rejoint les vestiaires avec 4 points et autant de rebonds au compteur. Une situation que les Spurs ont déjà traversé au premier tour après la lourde chute de leur pivot lors du Game 2. Sur le moment, San Antonio avait pris l’avantage au score avant de craquer en fin de partie. Un scénario qui s’est à nouveau reproduit dimanche soir.

Vilain geste ou maladresse : que penser du coup de coude de Victor Wembanyama ?

Les joueurs texans ont d’abord profité un peu du relâchement de leurs adversaires en défense pour les agresser balle en main par les slashers que sont Dylan Harper (24 pts), De’Aaron Fox (24 pts, mais à 8 sur 23) et Stephon Castle (20 pts). Les Spurs comptaient même 8 points d’avance sur un panier de Fox en début de quatrième quart-temps (94-86). Moment choisi par Anthony Edwards et les Timberwolves pour inverser cette dynamique. Moment où l’absence de Victor Wembanyama s’est faite le plus ressentir.

Parce que « Ant Man » et ses partenaires n’ont pas hésiter à rentrer davantage dans la peinture et à reprendre le contrôle de la rencontre sans la présence du protecteur de cercle adverse. Wembanyama n’est pas seulement une machine à contrer, c’est aussi une arme de dissuasion massive de 2,24 mètres qui altère complètement la façon dont les équipes attaquent contre San Antonio.

Edwards, qui paraît de mieux en mieux physiquement après s’être blessé au genou au premier tour de la série, a signé 16 de ses 36 points dans le money time. Il a mené le comeback des siens, bien aidé par un Rudy Gobert (11 pts, 13 rbds) auteur d’un panier avec la faute et de Naz Reid (15 pts, 9 rbds, 4 pds).

Minnesota revient donc à 2-2 en attendant un Game 5 déterminant dans le Texas. Une rencontre que Wembanyama n’est pas encore assuré de pouvoir disputer puisque une faute flagrante comme celle qui lui a été sifflée entraîne une courte enquête de la NBA pour déterminer d’éventuelles sanctions supplémentaires.

« Les Spurs plus compliqués à jouer » sans Wembanyama selon Edwards