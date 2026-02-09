Victor Wembanyama tease son retour dans le championnat de France !

Victor Wembanyama ne finira pas sa carrière en NBA. La star des Spurs a prévu de revenir dans le championnat de France dans quelques années.

La France a eu la chance de voir éclore Victor Wembanyama avant qu'il ne s'envole vers la NBA. Les passages du phénomène tricolore à Nanterre, à l'ASVEL et aux Metropolitans ont tous une signification particulière pour lui. Néanmoins, il n'y a que dans un seul de ces clubs qu'il retournera sans doute un jour.

En réponse à une question posée par Maxime Aubin de L'Equipe, Wembanyama a confié avoir déjà décidé de la suite de sa carrière une fois qu'il aura quitté la NBA. Ce sera sans doute Nanterre, où il a effectué une partie de sa formation entre 2014 et 2021.

« Voir Nanterre à ce niveau-là cette saison me fait extrêmement plaisir. En attendant que, après ma carrière NBA, je fasse une dernière année là-bas », a expliqué le pivot des San Antonio Spurs. Pendant que la franchise texane fait une superbe saison régulière et truste pour le moment la 2e place à l'Ouest, le club des Hauts-de-Seine en fait de même en Betclic Elite. Nanterre est pour le moment 2e du championnat, derrière Monaco.

Trois joueurs franciliens sont dans la liste des 14 joueurs retenus par Frédéric Fauthoux pour la double confrontation avec la Hongrie lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2027 : Mathis Dossou-Yovo, Benjamin Sène et Paul Lacombe. Le jeune Hugo Yimga-Moukouri, 17 ans, qui joue lui aussi sous les ordres de Julien Mahé, sera partenaire d'entraînement. *

L'heure n'est évidemment pas à un retour en France pour Victor Wembanyama, qui n'a que 22 ans. Mais il est intéressant de savoir qu'il prévoit de revenir au pays avant de raccrocher, on l'espère au terme d'une brillante carrière en NBA.