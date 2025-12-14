Victor Wembanyama détaille la différence entre OKC et San Antonio

« Est-ce que l’on peut gagner le MVP et le trophée de meilleur sixième homme la même année ? » Plaisantait Victor Wembanyama après l’exploit des San Antonio Spurs, vainqueurs du Oklahoma City Thunder en demi-finale de la NBA Cup, match au cours duquel la superstar française est sortie du banc. La franchise texane est devenue la deuxième équipe à battre les champions en titre cette saison. Mais l’intérieur est conscient de l’écart encore réel entre les éperons et leurs adversaires du soir.

« C’est la première fois que l’on jouait en étant au complet. On était déjà une équipe solide. C’est une question d’expérience. On commence juste à comprendre comment fonctionner. La différence entre Oklahoma City et nous, c’est que nous n’avons pas eu autant d’occasions de comprendre ce qu’il faut faire pour gagner. C’est la prochaine étape pour nous.

Cette équipe d’OKC, elle n’est pas juste première au classement. Ils sont en avance sur tout le monde. Et quand vous les regardez jouer, peu importe qui, que ce soit un titulaire ou le quinzième joueur de l’effectif, peu importe contre qui, ils vont toujours jouer de la même manière. »

Des paliers à franchir pour les Spurs de Victor Wembanyama, qui sont finalement eux aussi en avance sur les temps de passage.

