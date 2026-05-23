Malgré ses 26 points, Victor Wembanyama estime qu’il doit être un meilleur joueur d'équipe après la défaite dans le Game 3.

Victor Wembanyama a beau continuer d’empiler les statistiques impressionnantes, le Français estime lui-même qu’il doit encore faire beaucoup mieux pour aider les Spurs dans cette finale de conférence face au Thunder.

Après la défaite de San Antonio contre Oklahoma City dans le Game 3 (123-108), Wembanyama n’a pas cherché d’excuses. Le Français a même livré une analyse très lucide de sa propre performance, regrettant surtout son manque d’impact dans la création pour ses coéquipiers.

« J’ai l’impression d’avoir du mal à rendre mes coéquipiers meilleurs en ce moment », a reconnu Wembanyama après la rencontre.

« Je dois être davantage un joueur d’équipe. »

Le pivot des Spurs a pourtant terminé avec 26 points, mais seulement 4 rebonds et 3 passes décisives en 39 minutes.

Et c’est précisément ce manque de connexion collective qui le dérange actuellement.

« Mes pourcentages ne sont pas mauvais », a-t-il ajouté. « Je dois mieux organiser le jeu, être meilleur au rebond, pousser leur défense encore plus loin et voir à quel point ils doivent aider sur mes coéquipiers pour pouvoir ensuite les servir. »

San Antonio avait pourtant parfaitement commencé la rencontre avec un énorme 15-0 d’entrée, avant de complètement perdre le contrôle face à la profondeur du Thunder. OKC a notamment inscrit 76 points venant du banc, un total historique à ce stade des playoffs depuis le passage au format moderne à 16 équipes en 1984.

Malgré tout, Victor Wembanyama refuse de paniquer.

« Ce sont mes premiers playoffs. Et c’est aussi les premiers playoffs pour beaucoup d’entre nous », rappelle-t-il. « Évidemment qu’il allait y avoir des moments difficiles. C’était prévisible. Maintenant, on va voir ce qu’on a vraiment dans le ventre. »

Les Spurs tenteront d’égaliser lors du Game 4 à San Antonio.