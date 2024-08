Victor Wembanyama favori pour deux trophées selon ESPN

Il n’y a que peu d’actualité basket à se mettre sous la dent en cette fin d’été et ESPN anticipe déjà sur la saison à venir. Le média US a demandé à ses experts de prédire les trophées pour l’exercice 2024-2025. Victor Wembanyama a été plébiscité dans deux catégories : le DPOY (meilleur défenseur de l’année) et le MIP (joueur ayant le plus progressé).

Le premier raisonne comme une évidence. Le jeune homme a déjà terminé deuxième du vote l’an passé en étant notamment meilleur contreur du championnat. Il devrait avoir un impact au moins équivalent. En réalité, il y a même des chances qu’il soit déjà bien meilleur en défense en comprenant mieux le jeu et en connaissant de plus en plus les tendances de ses adversaires. Son QI basket, sa taille, sa mobilité et son envergure feront le reste. Si les San Antonio Spurs gagnent (beaucoup ?) plus de matches, ce qui paraît évident, alors il sera le favori au trophée de meilleur défenseur de la saison.

En parlant de progression, il est donc aussi présenté comme le potentiel Most Improved Player. Ce n’est pas surprenant mais c’est peut-être un peu trop… logique ? Après tout, Victor Wembanyama va disputer sa deuxième saison dans la ligue et il est donc normal qu’il passe un cap en étant encore aussi jeune (20 ans). Mais s’il devient dès maintenant l’un des 5 ou 10 meilleurs joueurs de la NBA, ça vaudra le coup de lui donner le MIP.

Klay Thompson, le rôle clé de Kyrie Irving dans son arrivée