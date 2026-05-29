Victor Wembanyama, un match de patron

Sous le feu des critiques depuis les dernières défaites face au Thunder, Victor Wembanyama a répondu cette nuit. Déterminé à aller arracher un Game 7, il a tout mis en œuvre pour offrir la victoire aux Spurs contre OKC (118-91).

Wemby a pris le contrôle

Sous la pression de rentrer à la maison en cas de défaite, Wemby s'est montré décisif dès le début de la rencontre. Auteur d'une énorme première période où il inscrit 22 points sur les 28 qu'il rentrera dans la nuit, le Français n'a pas tremblé pour le premier match potentiellement éliminatoire de sa jeune carrière en NBA.

On le connaît pour sa grande maturité à seulement 22 ans, mais dans ce game 6, il a montré du caractère. Bien aidé par un Dylan Harper d'exception, Victor a montré la voie à ses coéquipiers pour s'imposer.

Déterminé, il a étouffé les joueurs d'OKC, avec 10 rebonds et a terminé le match en double-double.

Avec une défense omniprésente (2 interceptions et 3 gros contres, dont un que Chet Holmgren a dû avoir un peu de mal à avaler), l’international français a de nouveau montré pourquoi il avait été élu DPOY à l'unanimité.

Sur l'aspect du scoring, Victor Wembanyama a littéralement tout fait. Entre step back, dunk, shoot longue distance, fadeaway et autres, le Français a agressif et efficace, laissant la défense du Thunder au tapis.

Wemby and the Spurs defend home court, force Game 7 back in Oklahoma City‼️ 28 PTS

10 REB

3 BLK

2 STL

4 3PM Victor Wembanyama is the first player in Spurs franchise history to record 25+ PTS, 10+ REB, 2+ STL, and 2+ BLK in an elimination game! pic.twitter.com/PEAmNvlVFp — NBA (@NBA) May 29, 2026

Leader des Spurs autant sur le jeu que sur l'aspect mental, Victor à eu la rage de vaincre et on espère qu'il remettre ça dans la nuit de samedi à dimanche pour le Game 7. San Antonio reçevra Oklahoma City à 2H du matin pour une place en finales NBA face aux Knicks.