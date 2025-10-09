Victor Wembanyama vs Kyrie Irving en un contre un, le duel de rêve ?

Le peuple continue de réclamer un tournoi de un contre un en NBA lors du All-Star Game. Il y aura bien un moment où ce format verra le jour et on espère y voir les plus grandes stars se défier au mépris de leur ego et du risque de voir leur image écornée. Luka Doncic fait aussi partie des gens qui seraient intéressés par la chose. Et le Slovène a même une petite idée de l'affiche idéale qu'il faudrait programmer pour ce challenge : Victor Wembanyama vs Kyrie Irving.

Invité de l'émission Hot Ones, dans laquelle il a bien morflé en dégustant des sauces ultra-pimentées, le joueur des Los Angeles Lakers a donné son avis.

"C'est une question difficile. Il y a tellement de bons joueurs... Je pense qu'il faudra mettre Victor Wembanyama, parce qu'en un contre un tu ne peux pas marquer contre lui, c'est très dur. Ensuite, je mettrais probablement Kyrie Irving là-dedans. Ses moves en un contre un sont dingues, donc ça se jouerait entre ces deux-là".

On ne serait pas contre voir Luka Doncic dans certains duels aussi, tant il est compliqué de défendre sur lui en un contre un !

Hakeem Olajuwon révèle ce qu'il a enseigné à Victor Wembanyama cet été

L'émission complète de Hot Ones avec Luka Doncic