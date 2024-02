Victor Wembanyma rejoint un club de monstres précoces avec Shaq et l’Amiral

Vous vouliez une preuve supplémentaire que, malgré une première saison pénible sur le plan des résultats, Victor Wembanyama fait tout de même un démarrage exceptionnel ? Après la défaite des Spurs contre les Mavs, le prodige français a rejoint un club de performeurs plutôt bien fréquenté.

Wembanyama est devenu le troisième joueur de l'histoire de la NBA, depuis que les contres sont comptabilisés, à compiler au moins 1 000 points et 150 contre sur ses 50 premiers matches en carrière. Les deux autres ont connu des carrières que l'on ne peut que souhaiter à Victor. Il s'agit de Shaquille O'Neal et David Robinson. Là où le Francilien fait plus fort, c'est qu'il est le seul joueur à avoir déjà compilé au moins 1000 points, 150 contres et 150 passes décisives sur cette même fenêtre de 50 premiers matches en NBA.

Habituez-vous à ces faits statistiques, ce n'est que le début avec Victor Wembanyama.

Paul George aura-t-il son maillot retiré à Indiana ?