Vince Carter et Chauncey Billups parmi les candidats pour le Hall Of Fame

Pour une grande partie d'entre nous, Vince Carter est une légende. Une superstar NBA, bien sûr, mais aussi un dunkeur exceptionnel. Et sa legacy pourrait bientôt être entériner au Hall Of Fame. En effet, il fait partie des finalistes de cette promotion.

"C'est incroyable", a réagi l'intéressé. "J'adorais jouer. Plus que tout. Cinq ans avant que je prenne ma retraite, on me demandait pourquoi je jouais encore alors que je faisais baisser ma moyenne en carrière. Mais je m'en fichais des chiffres. J'adorais jouer et c'est ça qui comptais."

VC a effectivement joué jusqu'à ses 43 ans. 22 saisons dans la ligue, un trophée de ROY, 8 sélections All-Star et une médaille d'Or Olympique en 2000. Il est logique qu'il intègre le panthéon du basket. C'est un tout petit moins évident pour Chauncey Billups, même si lui aussi devrait être nominé. Il fait aussi partie des finalistes. Le meneur, All-Star cinq saisons de suite, a tout de même décroché un titre NBA en 2004 en étant élu MVP des finales.

Parmi les autres nominés on retrouve Seimone Augustus (WNBA), Bo Ryan (coach NCAA), Michael Cooper (NBA), Michele Timms (WNBA), Dick Barnett (NBA) et Walter Davis (NBA).