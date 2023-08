La réaction de Vincent Collet après le K.O. des Bleus

L’équipe de France, ambitieuse pour cette coupe du Monde organisée en Asie, est redescendue de haut après son entrée en lice dans la compétition. Elle a mordu la poussière contre le Canada avant de s’incliner lourdement (65-95). Un scénario auquel ne s’attendait évidemment pas le sélectionneur Vincent Collet, dont la réaction a été relayée par L’Equipe.

« On a vraiment lâché sur la fin de match, ce qui explique l'écart, vraiment dommageable parce qu'on n'a plus notre destin en main. Non seulement il faut gagner nos matches, mais en plus espérer que le Canada gagne les siens aussi sinon on sera forcément sortis de la compétition. C'est terrible. Terrible d'autant plus que l'entame, même si elle n'était pas très bonne, nous permettait d'y croire. Et déjà là, on ne jouait pas très juste par rapport à ce qu'on voulait faire. On voulait éviter de tomber dans le piège de leur surpression et c'est ce qui nous a fait péter. »

« En première mi-temps, nous aurions dû enfoncer à l'intérieur quand on a vu que Mathias dominait. On ne l'a pas du tout fait. On n'est pas devenus une mauvaise équipe mais comme dans un combat de boxe, on a pris un uppercut qui a nous a mis K.-O. Le fait de ne pas s'attendre à tout cela nous a été très préjudiciable et pourtant on avait prévenu. Mais je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'on soit dans cet état-là. On n'avait pas vu une telle pression défensive depuis très longtemps. Même les Américains il y a deux ans ne défendaient pas aussi dur sur la balle. Je n'avais jamais imaginé une telle défaite. J'avais imaginé qu'on puisse perdre bien entendu, mais pas de cette façon-là. C'est totalement inexplicable. »

Un bon gros coup de massue sur la tête. En tout cas, les joueurs de Vincent Collet vont très vite devoir réagir : ils joueront déjà leur survie dans cette compétition lors du match contre la Lettonie ce dimanche (15h30).

Les Bleus giflés par le Canada !