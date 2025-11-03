VJ Edgecombe domine les autres rookies, c’est assez net

VJ Edgecombe fait la course en tête pour le titre de Rookie of the Year après des débuts fracassants avec les Sixers.

Sur ce début de saison, VJ Edgecombe, le rookie des Philadelphia Sixers, survole littéralement sa cuvée sur le plan statistique. La production de l'ancien arrière de Baylor est assez impressionnante sur le plan statistique, en tout cas sur sa retranscription au classement des débutants. Le jeune Bahaméen est 1er parmi les rookies aux points, aux passes, aux interceptions et aux tirs réussis, 2e à trois points et au plus/minus, 3e aux lancers-francs, et 5e aux rebonds. Une domination complète, à la fois statistique et visuelle, qui fait de lui le leader virtuel dans la course au Rookie of the Year.

Sélectionné plus bas dans la Draft 2025 que le prodige Cooper Flagg, annoncé comme un candidat quasi certain au trophée, Edgecombe a pris tout le monde de vitesse. Dans un contexte idéal à Philadelphie, où l’absence prolongée de Paul George lui a ouvert des minutes et des responsabilités, il a su répondre présent avec une maturité bluffante.

Explosif, athlétique, intense des deux côtés du terrain, Edgecombe impressionne surtout par son énergie constante et son impact collectif. Il ne se contente pas d’empiler les points : il fait jouer, il défend, il court. Son profil complet rappelle certains débuts de stars qui n’étaient pas forcément attendues comme telles.

Alors que Flagg brille par séquences mais reste encore inconstant, VJ Edgecombe s’impose comme la valeur la plus sûre de ce début de saison chez les rookies. Les Sixers, eux, semblent avoir trouvé un joyau inattendu dans une saison où le projet devait encore se chercher.

A l'heure de ces lignes, VJ Edgecombe tourne à 20 points, 5 passes et 5 rebonds à 49%.

Débuts historiques pour Tyrese Maxey et VJ Edgecombe, le duo le plus sexy de la ligue ?