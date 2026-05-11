La promesse de VJ Edgecombe pour la saison prochaine

Au-delà de son côté Marsupilami avec ses qualités athlétiques hors-normes, le principal atout de VJ Edgecombe reste sa détermination. Sa mentalité de vainqueur et de bosseur. Il a du caractère et il ne se laisse pas abattre. Même après l’élimination des Philadelphia Sixers, battus en quatre manches sèches par les New York Knicks en demi-finales de Conférence. Une série au cours de laquelle le jeune homme a connu des difficultés des deux côtés du terrain. Et notamment en attaque. Souvent ouvert, il a peiné à trouver la cible. Mais ça, ça va changer. Il le promet.

« La saison prochaine, personne ne va me laisser seul pour tirer. Je shootais très bien en saison régulière mais en playoffs, la vibe est différente. L’intensité, les closeouts défensifs sont beaucoup plus rapides… Je vais bosser. C’est tout ce que je vais faire. Je vais tout faire pour devenir meilleur », promet le joueur de 20 ans.

On serait tenté de le croire. VJ Edgecombe est déjà l’une des grandes satisfactions de la saison à Philly. Il a électrisé cette équipe et, même en étant maladroit, il a contribué à sa qualification pour le second tour. Le Bahaméen a compilé 14 points, 6 rebonds et 3 passes à 41% aux tirs et 29% derrière l’arc pour ses premiers playoffs. Il était en découverte et il reviendra probablement plus fort.