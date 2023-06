Vous ne verrez pas de money time plus fou que dans cette finale aux Pays-Bas

Pas sûr que l'on ait déjà vu une fin de match plus folle que celle entre les clubs néerlandais de Leiden et Groningen, en finale du championnat des Pays-Bas le 29 mai dernier. Les deux équipes étaient à 2-2 avant le game 5 fatidique et ce qui s'est passé sur les derniers instants a donné une dimension épique à cette partie.

Leiden était mené de 16 points à 2 minutes 20 du terme. Autant dire qu'on avait déjà commencé à sabrer le champagne dans le camp adverse. Grave erreur... A coups de tirs à 3 points, d'adresse désastreuse et de choix calamiteux de la part des joueurs de Groningen, ceux du ZZ ont renversé la situation et ont même réussi à l'emporter grâce à deux lancers convertis à 0.3 seconde de la fin. Dit comme ça, c'est déjà fou, mais allez donc voir ce que ça donne concrètement...

I have never seen something like that in my life. Not even in a movie.

A dutch team was losing by 16, with 2:20 to go. They came back and they won the national championship in the most crazy way possible!

The video is insane:pic.twitter.com/2zHyDtPFPt

