Vous pensiez vraiment tout savoir sur Allen Iverson ? 👀

Vous savez pourquoi Allen Iverson a dû abandonner son premier amour, le foot US et pourquoi il s'est finalement tourné vers le basket ? Il nous a fallu 14 pages pour faire le tour de la star des 76ers qui a tant révolutionné le jeu. Et Nikos Galis, ce "petit Grec" né dans le New Jersey qui a bouleversé l'Europe, saviez-vous qu'il avait joué un match de légende face à Michael Jordan et North Carolina ?

Allen Iverson, Nikos Galis, Ja Morant, Spud Webb, Muggsy Bogues, autant de joueurs dont le talent et l’impact dépassent de loin le nombre des centimètres et qui ont laissé une marque monumentale dans l’histoire du basket. Par leurs performances, mais aussi, il faut bien le dire, par leurs mensurations, les joueurs de petite taille fascinent et font chavirer les foules. Tout le monde ne peut pas rêver de dunker comme Victor Wembanyama, mais qui n’a pas voulu devenir un jour le AI ou le Stephen Curry de son championnat ou de son terrain ?

Au-delà des portraits de joueurs de légende, nous avons voulu creuser plus profond pour mettre à jour les problématiques que soulève la question de la taille dans notre sport. Qu’est-ce que le small-ball ? Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce vraiment joué par des « petits » ? Pourquoi la France a-t-elle toujours été une terre d’accueil pour les micro meneurs US, mais refuse de donner sa chance à ses « petits jeunes » ? Comment l’Espagne fait-elle pour sortir, génération après génération, des arrières de top niveau, quelle que soit leur taille ? Les petits peuvent-ils encore exister à l’heure du « tall-ball » ? Bref, la taille, ça compte vraiment ? Autant d’interrogations auxquelles nous avons cherché à répondre dans ce nouvel opus.

Pour y parvenir, comme toujours, nous avons pu compter sur une équipe de consultants de top niveau ! A commencer par notre rédacteur en chef exceptionnel, Sylvain Francisco, nos intervenants de la table ronde, Olivia Époupa, Andrew Albicy et Frédéric Sarre, sans oublier bien sûr nos camarades habituels Jacques Monclar et la First Team.

240 pages

Un Mook de grande taille pour joueurs miniatures