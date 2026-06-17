Alors que sa relation avec le Jazz semble se tendre, Walker Kessler aurait décliné une énorme offre de prolongation. Les Lakers restent à l'affût.

Le dossier Walker Kessler pourrait devenir l'un des plus intéressants de l'intersaison.

Selon Tim MacMahon d’ESPN, le pivot du Utah Jazz aurait refusé une prolongation de contrat de cinq ans et près de 140 millions de dollars proposée par sa franchise.

Une décision qui relance immédiatement les spéculations autour de son avenir.

Une relation qui se tend avec le Jazz

Depuis plusieurs jours, plusieurs médias américains rapportent que Kessler et les dirigeants du Jazz seraient en désaccord concernant sa situation contractuelle.

Le joueur aurait notamment mal vécu l'absence de prolongation l'été dernier et considérerait que la franchise cherche désormais à profiter de son statut de futur agent libre protégé pour conserver le contrôle des négociations.

Le refus de cette offre massive semble confirmer que le camp Kessler estime pouvoir obtenir davantage.

Interrogé sur le sujet, Tim MacMahon a toutefois précisé qu'il pensait que le joueur souhaitait toujours rester au Jazz, mais seulement à de meilleures conditions financières.

Les Lakers reviennent dans le dossier

Cette situation n'a pas échappé aux Los Angeles Lakers.

Selon plusieurs sources, la franchise californienne continue de suivre le dossier depuis longtemps et pourrait profiter de l'incertitude actuelle pour tenter sa chance.

J. Kyle Mann, de The Ringer, a notamment cité les Lakers parmi les équipes qui surveillent attentivement la situation.

« J'ai entendu des équipes comme les Lakers évoquer son nom », a-t-il expliqué dans le podcast de Zach Lowe.

Un profil qui coche toutes les cases

La logique sportive est évidente pour Los Angeles.

Les Lakers cherchent toujours une solution durable au poste de pivot autour de Luka Doncic et d'un éventuel retour de LeBron James.

Avant sa blessure à l'épaule, Kessler tournait à 14,4 points, 10,8 rebonds, 3,0 passes et 1,8 contre de moyenne, tout en affichant 70,3 % de réussite au tir.

À seulement 25 ans, il représente exactement le type de profil défensif et protecteur de cercle que recherchent de nombreuses franchises.

Reste désormais à savoir si les tensions contractuelles avec le Jazz déboucheront sur une prolongation, une offre extérieure lors de la free agency restreinte... ou une offensive des Lakers.

LeBron James et les Lakers négocient activement