LeBron James et les Lakers négocient activement

Malgré les rumeurs autour des Warriors, les discussions les plus concrètes concernant l'avenir de LeBron James se dérouleraient aujourd'hui avec les Lakers.

L'avenir de LeBron James continue d'alimenter les spéculations. Mais les discussions les plus importantes se dérouleraient actuellement à LA.

Selon Brian Windhorst, d'ESPN, les Los Angeles Lakers et LeBron James sont engagés dans des négociations actives en vue d'un nouveau contrat.

« Je pense que la priorité actuelle est de trouver un accord avec les Lakers. En ce moment, il a le droit de négocier avec les Lakers et je crois qu'ils négocient. Je pense qu'ils échangent des propositions et discutent activement », a expliqué Windhorst.

Les Lakers avancent sur plusieurs fronts

Si la franchise californienne souhaite conserver James, elle travaille également sur d'autres dossiers importants.

Selon plusieurs informations relayées ces dernières semaines, les Lakers veulent notamment prolonger Austin Reaves et continuer à construire leur effectif autour de Luka Doncic.

La recherche d'un ailier capable d'apporter du tir extérieur et de la défense, ainsi que celle d'un pivot titulaire, ferait également partie des priorités de l'intersaison.

Autre élément important : LeBron James ne serait pas disposé à accepter une baisse de salaire pour faciliter les mouvements de son équipe.

Les Warriors restent à l'affût

Même si les discussions avec les Lakers semblent aujourd'hui les plus avancées, les rumeurs autour des Golden State Warriors persistent.

Ces derniers jours, plusieurs observateurs ont évoqué la possibilité de voir James rejoindre Stephen Curry dans la Bay Area.

Bill Simmons estime même que Golden State représente la principale alternative aux Lakers.

Pour l'instant, toutefois, les négociations en cours avec Los Angeles constituent le signal le plus concret concernant l'avenir du quadruple champion NBA.

À 41 ans, James sort encore d'une saison à 20,9 points, 6,1 rebonds et 7,2 passes de moyenne et reste l'un des dossiers majeurs de cette intersaison.

Les Warriors n’ont toujours pas abandonné le dossier LeBron