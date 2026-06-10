Même si les Lakers restent favoris pour conserver LeBron James, les Warriors continueraient de travailler en coulisses pour le convaincre.

L'avenir de LeBron James sera l'un des grands feuilletons de l'intersaison NBA. Et malgré la position favorable des Los Angeles Lakers, une autre franchise continuerait de surveiller attentivement la situation.

D'après Marc Stein et Jake Fischer, les Golden State Warriors restent « légitimement intéressés » par l'idée d'attirer James cet été.

Les Lakers restent favoris

Selon les deux insiders, la tendance actuelle demeure un maintien de LeBron à Los Angeles.

Après huit saisons passées chez les Lakers, le quadruple champion NBA est solidement installé dans la région. Son fils Bronny évolue également au sein de l'organisation, tandis que la présence de Luka Doncic offre aux Lakers une base compétitive pour les prochaines années.

Pour autant, Golden State n'aurait pas abandonné l'idée de monter une équipe de vétérans capable de jouer immédiatement le titre.

Le rêve d'une association avec Stephen Curry

L'argument principal des Warriors est évident : réunir enfin LeBron James et Stephen Curry sous le même maillot.

Longtemps adversaires, notamment lors de quatre Finales NBA consécutives entre 2015 et 2018, les deux légendes n'ont partagé le terrain qu'à l'occasion des All-Star Games et des Jeux olympiques.

L'intérêt serait d'ailleurs réciproque sur le plan sportif. LeBron James avait déjà expliqué en 2022 que Stephen Curry était le joueur avec lequel il aimerait le plus évoluer au sein de la NBA actuelle.

Un projet spectaculaire... mais vieillissant

Un éventuel effectif des Warriors autour de Curry, LeBron, Draymond Green et Jimmy Butler ferait rêver sur le papier.

Il soulèverait néanmoins une question majeure : l’âge. LeBron fêtera ses 42 ans la saison prochaine, Curry ses 39 ans, tandis que Green et Butler auront tous deux 37 ans. De quoi alimenter les interrogations sur la capacité d'un tel groupe à traverser une saison complète puis un long parcours de playoffs.

Pour l'instant, les Lakers restent la destination la plus probable. Mais visiblement, Golden State n'a toujours pas renoncé à l'idée de créer l'une des associations les plus attendues de l'histoire récente de la NBA.

Stephen Curry veut convaincre LeBron James de venir aux Warriors