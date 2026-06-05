Stephen Curry veut convaincre LeBron James de venir aux Warriors

Stephen Curry prévoirait de discuter avec LeBron James dans les prochaines semaines pour évoquer une possible arrivée aux Warriors.

L'idée d'une association entre Stephen Curry et LeBron James continue d'alimenter les fantasmes de la NBA. Et selon une nouvelle rumeur venue des États-Unis, la star des Golden State Warriors serait prête à passer à l’action.

D'après Brett Siegel de ClutchPoints, Curry prévoirait de rencontrer LeBron James dans les prochaines semaines afin de tenter de le convaincre de rejoindre les Warriors cet été.

Selon le journaliste américain, Golden State envisagerait sérieusement de se positionner sur James lors de la free agency.

« Les Warriors sont très ouverts à l'idée de poursuivre LeBron James et prévoient de le faire cet été », affirme Brett Siegel, citant des sources de la ligue.

Toujours selon lui, Stephen Curry aurait l’intention de discuter directement avec James pour explorer cette possibilité.

« Cette même source nous a dit que Steph prévoit de rencontrer LeBron et de discuter avec lui d’une possible venue aux Warriors lors des prochaines semaines avant la free agency. »

Une telle association réunirait deux des joueurs les plus marquants de leur génération, longtemps adversaires en Finales NBA avant de devenir coéquipiers sous le maillot de Team USA.

Pour l'instant, rien n'indique toutefois qu'un départ de LeBron James soit imminent.

Les Los Angeles Lakers demeurent largement considérés comme la destination la plus probable pour la suite de sa carrière. Ces derniers mois, les Cleveland Cavaliers ont également été évoqués parmi les équipes susceptibles de l'intéresser.

À 41 ans, James reste néanmoins l'un des joueurs les plus productifs de la ligue. Lors de la saison 2025-26, il a tourné à 20,9 points, 6,1 rebonds et 7,2 passes décisives de moyenne en 60 matches.

Alors que son contrat est arrivé à expiration, le quadruple MVP possède désormais le contrôle total de son avenir.

De quoi garantir un été particulièrement animé si Stephen Curry décide effectivement de tenter sa chance auprès de son ancien rival.

Le scénario complètement fou qui enverrait Giannis et LeBron à Cleveland