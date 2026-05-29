Entre échange pour Giannis et retour de LeBron James, un analyste a imaginé l’un des scénarios les plus spectaculaires de l’intersaison.

Les rumeurs autour de Giannis Antetokounmpo et de LeBron James ne cessent de prendre de l’ampleur. Mais un analyste NBA vient d’imaginer un scénario encore plus spectaculaire : voir les deux superstars débarquer ensemble chez les Cleveland Cavaliers.

Lors d’une émission de Yahoo Sports, Tom Haberstroh a évoqué ce qu’il considère comme le scénario idéal pour Cleveland cet été.

Selon lui, les Cavaliers pourraient d’abord tenter un échange avec les Milwaukee Bucks en construisant une offre autour d’Evan Mobley afin de récupérer Antetokounmpo.

« Je peux imaginer un scénario dans lequel Cleveland appelle Milwaukee et demande : "Est-ce qu’Evan Mobley et un premier tour de Draft suffisent pour récupérer Giannis ?" », explique Haberstroh.

Une fois ce dossier réglé, l’idée serait alors de convaincre LeBron James de revenir dans l’Ohio pour ce qui pourrait être la dernière saison de sa carrière. En signant un plus petit deal.

L’argument serait simple : rejoindre une équipe déjà construite autour de Giannis, de Donovan Mitchell et de James Harden afin de viser immédiatement le titre.

« LeBron pourrait revenir à la maison pour une tournée d’adieu et tenter de gagner un nouveau championnat avec Cleveland », estime Haberstroh.

Sur le papier, l’idée fait évidemment rêver. Dans la réalité, elle semble beaucoup plus complexe.

D’abord parce que Milwaukee n’a jamais laissé entendre qu’un package centré sur Mobley suffirait à obtenir Giannis. Ils avaient d’ailleurs refusé de le lâcher pour le Grec à la deadline. Ensuite parce que les contraintes salariales rendraient l’opération extrêmement difficile à réaliser.

Mais le simple fait que ce type de scénario soit désormais évoqué illustre à quel point l’avenir d’Antetokounmpo et celui de LeBron alimentent déjà toutes les spéculations de l’intersaison.

Pour l’instant, rien n’indique qu’un tel projet soit réellement en préparation. Mais du côté de Cleveland, imaginer un effectif composé de Giannis, LeBron, Mitchell et Harden suffit déjà à faire tourner quelques têtes.