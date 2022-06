6 finales en 8 ans, les Warriors parmi les plus grandes dynasties de l’Histoire

Voilà que les Golden State Warriors sont de retour. Après deux saisons de transition marquées par les blessures de Klay Thompson, Stephen Curry et ses acolytes sont à nouveau en position d'aller chercher un titre. Ils s'apprêtent à débuter ce soir leurs sixièmes finales NBA en huit saisons. Quasiment du jamais vu dans l'Histoire de la NBA. Seuls les Chicago Bulls de Michael Jordan ont été aussi réguliers sur le même laps de temps. En élargissant le panel de référence, on retrouve certaines des plus grandes dynasties qui ont marquées le basket.

57-69 Celtics - 13 years, 12 Finals, 11 titres

61-73 Lakers - 12 years, 9 Finals, 1 titre (ouch, ça pique...)

79-91 Lakers - 12 years, 9 Finals, 5 titres

90-98 Bulls - 8 years, 6 Finals, 6 titres

14-22 Warriors - 8 years, 6 Finals, 3 or 4 titres

C'est intéressant de voir que LeBron James pourrait presque représenter une dynastie à lui tout seul avec 9 finales (dont 8 de suite) en 10 ans, pour 4 titres. En tout cas, c'est déjà un superbe accomplissement pour les Warriors. Une preuve de plus que cette équipe est spéciale. Surtout qu'elle a gardé le même noyau dur avec Curry, Thompson et Draymond Green. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas fini puisque Jordan Poole, Jonathan Kuminga et peut-être James Wiseman vont aider ce groupe à perdurer dans le temps en attendant les retraites de leurs icônes.