Après la fin du dossier LeBron James, les Golden State Warriors pourraient désormais privilégier des décisions sur le long terme.

Au cours des dernières années, les Golden State Warriors ont toujours eu une priorité : maximiser les chances de gagner autour de Stephen Curry. Encore cet été, la franchise californienne a tenté de construire sur le court terme en s'attaquant au dossier LeBron James.

Mais au terme d'une longue réflexion, le King a finalement décidé de rejoindre les Philadelphia Sixers. Après cet échec, les Warriors disposent d'une marge de manœuvre limitée sur le marché. Ils devraient désormais conserver Draymond Green et De'Anthony Melton.

Selon le journaliste Tim Kawakami, le projet risque de connaître un changement majeur à GS : la priorité devrait désormais se porter sur l'après-Curry.

"Ce que Joe Lacob souhaite faire - et cela risque de mettre les fans des Warriors en colère -, c’est construire la prochaine équipe de l’ère post-Steph Curry. Je ne sais pas dans quelle mesure c’est faisable, mais Lacob tient vraiment à ce que 'cette organisation montre ce dont elle est capable avec Steph Curry, puis après Steph Curry'.

Personnellement, je ne pense pas que ce sera aussi bien, mais c’est ce qu’il souhaite faire", a-t-il partagé.

A 38 ans, Stephen Curry ne représente bien évidemment plus l'avenir des Warriors. Mais encore compétitif sur le plan individuel, peut-il réellement accepter d'être le leader d'une équipe "moyenne" sur ses dernières années en NBA ?

En tout cas, Golden State n'a plus l'intention de sacrifier des atouts sur le long terme.

L’avenir de Stephen Curry aux Warriors se jouera fin août