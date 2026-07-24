L’avenir de Stephen Curry aux Warriors se jouera fin août

Golden State est prêt à offrir à Stephen Curry la prolongation qu’il souhaite, potentiellement deux années supplémentaires pour près de 140 millions de dollars.

Les Golden State Warriors sont prêts à répondre à toutes les demandes de Stephen Curry concernant son avenir contractuel. Dès qu’il sera éligible à une prolongation, le 29 août, le meneur pourra pratiquement choisir lui-même la durée de son prochain engagement.

La fidélité de Stephen Curry aux Golden State Warriors devrait une nouvelle fois être généreusement récompensée. Selon Anthony Slater d’ESPN, la franchise californienne est disposée à offrir à sa superstar une prolongation d’une ou deux années, en fonction de ses préférences.

Les dirigeants souhaitent habituellement conserver un maximum de flexibilité financière et éviter d’alourdir leurs comptes sur le long terme. Mais Curry bénéficie logiquement d’un traitement à part. Son statut dans l’histoire de l’organisation et son importance sportive lui permettent de dicter le rythme des discussions.

« Le 29 août est la date à laquelle Steph Curry sera éligible à une prolongation. D’après ce que j’ai compris, malgré leur volonté de préserver leur flexibilité salariale sur le long terme et de garder des comptes propres, Steph Curry constitue vraiment une exception », a expliqué Anthony Slater sur le plateau de NBA Today.

Une prolongation pouvant approcher les 140 millions

Stephen Curry possède encore une année de contrat avec Golden State. Il doit percevoir 62,5 millions de dollars lors de la saison 2026-2027, mais les Warriors peuvent déjà sécuriser davantage son avenir en lui proposant un nouvel accord particulièrement lucratif.

Une prolongation de deux ans pourrait ainsi approcher les 140 millions de dollars. Curry aurait également la possibilité de ne signer que pour une saison supplémentaire ou de patienter jusqu’à l’été prochain avant de prendre une décision.

« S’il le souhaite, Curry peut obtenir une prolongation d’un an pour une somme importante ou une prolongation de deux ans. Les Warriors sont très ouverts à cette discussion. Je pense qu’ils veulent voir à quoi ressemblera cet effectif à court et à long terme. Lorsque nous arriverons à la fin du mois d’août et qu’il sera éligible, Steph Curry et les Warriors s’assoiront pour décider. Et soyons honnêtes, Steph Curry décidera essentiellement s’il veut une année, deux années, ou s’il préfère simplement attendre l’été prochain », a poursuivi Slater.

Golden State croit toujours en un dernier titre

À 38 ans, Stephen Curry reste l’un des meilleurs joueurs de la planète. Le double MVP a encore compilé 26,6 points, 4,7 passes décisives et 3,6 rebonds de moyenne la saison dernière. Une blessure persistante au genou, présentée comme un « runner’s knee », l’a toutefois limité à 43 rencontres.

Cette fragilité physique constitue nécessairement un élément à prendre en compte lorsqu’il faudra déterminer la durée de son prochain contrat. Elle ne remet cependant aucunement en question la volonté des Warriors de poursuivre leur histoire avec lui.

Golden State conserve l’espoir de conquérir un nouveau titre et de faire renaître une dernière fois sa dynastie. Cette ambition repose principalement sur la présence de Curry. Les Warriors entendent donc lui laisser une liberté totale au moment de choisir les modalités de ce qui pourrait être l’ultime prolongation de sa carrière.

LeBron James : les Warriors gagnent du terrain