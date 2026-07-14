LeBron James : les Warriors gagnent du terrain

Stephen Curry et Draymond Green ont directement parlé à LeBron James, et leur lobbying semble commencer à faire son effet.

Les Golden State Warriors prennent de plus en plus au sérieux la possibilité de recruter LeBron James. Cleveland reste considéré comme le favori, mais l’implication personnelle de Draymond Green et Stephen Curry ces derniers jours aurait renforcé les chances de la franchise californienne.

Selon plusieurs sources, les Warriors continuent de se voir comme l’un des principaux prétendants à la signature du quadruple champion NBA. Et surtout, LeBron James accorderait désormais une attention plus importante à l’hypothèse Golden State. Et Draymond Green aurait joué un rôle central dans cette évolution.

Le vétéran des Warriors a récemment passé du temps avec LeBron à Porto Rico et en aurait profité pour lui présenter directement les arguments de Golden State. Green avait ensuite lui-même qualifié son discours de recrutement de « fou », laissant entendre qu’il pouvait réellement pousser James à reconsidérer ses différentes options.

Mais Draymond Green n’est pas seul dans l’opération séduction. Stephen Curry aurait lui aussi communiqué directement avec LeBron James au cours du processus. Le meneur avait déjà confirmé avoir échangé avec lui et n’a jamais caché son envie de partager un jour le terrain avec l’un des plus grands joueurs de l’histoire.

C’est justement cette proximité directe qui donnerait aux Warriors un avantage sur plusieurs autres prétendants. Là où certaines équipes passent principalement par Rich Paul, l’agent de LeBron, Golden State peut compter sur Curry et Green pour discuter personnellement avec lui.

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Plusieurs dirigeants rivaux présents à la Summer League auraient d’ailleurs reconnu que cette implication des deux stars renforçait réellement la candidature des Warriors.

L’organisation entière s’est mobilisée. Le General Manager Mike Dunleavy Jr. et le propriétaire Joe Lacob ont également participé aux discussions avec Rich Paul afin de vendre le projet Golden State.

L’argument principal est assez facile à comprendre : offrir à LeBron James la possibilité de disputer la dernière partie de sa carrière dans un environnement ultra-compétitif, avec Stephen Curry, Draymond Green et Steve Kerr, tout en visant un nouveau titre NBA. Sur le papier, l’association ferait évidemment rêver.

Mais malgré la confiance grandissante des Warriors, les Cavaliers resteraient aujourd’hui les favoris pour récupérer LeBron James. Le consensus parmi plusieurs dirigeants présents à Las Vegas serait toujours celui d’un retour à Cleveland, la franchise qui l’a sélectionné en première position de la Draft 2003 et avec laquelle il a déjà vécu deux passages distincts.

Golden State n’a donc pas encore pris la tête de la course. Mais entre la présence de Curry, l’insistance de Draymond Green et l’implication de toute la franchise, LeBron James semble au moins considérer l’idée avec davantage de sérieux. Et tant que cette porte reste ouverte, les Warriors auront toutes les raisons de continuer à pousser.

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