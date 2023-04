Warriors jusqu’à la mort, Embiid dans les embrouilles

Il y avait trois matches au programme de la nuit de playoffs en NBA et on vous raconte tout ce qu'il fallait en retenir dans notre CQFR du jour. Antoine Pimmel et Shaï Mamou reviennent sur le réveil des Warriors, l'ambiance houleuse entre Brooklyn et Philadelphie, mais aussi le succès des Suns avec un énorme Devin Booker.

Vous pouvez retrouver l'épisode matinal en vidéo su Youtube ou sur toutes les plateformes audio (voir plus bas).