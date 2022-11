Les Warriors sont un intrigant mélange de performance et de promesses. Sorte d’exploit, Golden State a réussi à conserver les joueurs qui ont fait de la franchise une dynastie, Stephen Curry, Klay Thompson et Draymond Green, tout en préparant le terrain pour l’avenir. Dans la continuité de cette stratégie, le front office a décidé d’activer les team options de James Wiseman, Jonathan Kuminga et Moses Moody, d’après Anthony Slater de The Athletic.

Cette opération, à la deadline, n’a rien d’une surprise. Mais il s’agit de l’occasion de rappeler quel travail impressionnant mènent les Warriors avec ces joueurs. Bob Myers, leur GM, a parfaitement compris que son Big Three de trentenaires n’était pas éternel. C’est la raison pour laquelle l’équipe a déjà entamé sa transition vers une nouvelle génération.

Un projet construit autour de jeunes avec des mentors du calibre de Curry, Thompson et Green est certainement le meilleur moyen de prolonger la dynastie. C’est notamment ce qui a permis aux Spurs — le modèle en la matière — de durer si longtemps. De David Robinson à Kawhi Leonard, en passant par Tim Duncan et Tony Parker, la flamme a toujours été entretenue.

"Il est rare, je pense, qu’une équipe championne revienne avec beaucoup de jeunes talents qui ont une chance d’obtenir du temps de jeu. J’aime cette dynamique", a tenu à souligner le coach Steve Kerr au micro de Tim Kawakami avant le début de la saison.

Jordan Poole, qui a signé une extension de contrat plafonnée à 140 millions de dollars, est le visage de ces nouveaux guerriers. À 23 ans, il affiche des moyennes de 17,9 points à 45,7% au tir et 5,4 passes depuis le début de la saison. L’arrière garde une certaine marge de progression et semble promis à une grande carrière dans la ligue.

Derrière lui, des pépites encore plus jeunes, dont les options ont donc été activées. James Wiseman (21 ans), deuxième choix de la draft 2020, a réintégré l’effectif après une saison blanche. Son profil physique, du haut de ses 2m13 et 2m28 d’envergure, pourrait faire toute la différence sur le long terme. Il affiche pour le moment des moyennes de 8,7 points et 4,4 rebonds en 14,6 minutes, avec un jeu très complémentaire de celui de Poole.

À côté, Jonathan Kuminga (20 ans) est un projet fascinant. Le septième choix de 2021 est un athlète particulièrement prometteur. S’il ne joue que 10,8 minutes par match sur ce début de saison, il a prouvé l’année dernière ce dont il était capable. Très en avance, il a notamment pu disputer trois matches de playoffs en tant que titulaire, un record de précocité.

Moses Moody, 14e pick de la même cuvée, dispose également d’un potentiel intrigant. Avec 17 minutes de moyenne sur les sept premiers matches, il semble avoir gagné la confiance de Kerr. Il devrait devenir, si tout va dans son sens, un excellent 3-and-D dans le système de l’équipe.

Golden State peut compter sur un young core remarquable pour son avenir. Une anomalie en NBA pour une équipe championne, qui a tant gagné sur les dernières années. Si ces joueurs arrivent à exploiter leur potentiel, la dynastie Warriors pourrait bien continuer de vivre avec eux.

