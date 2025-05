Autant on s'attendait à un game 7 dès le départ entre les Nuggets et les Clippers, autant on avait du mal à l'imaginer entre les Warriors et les Rockets lorsque Golden State menait 3-1. Et pourtant ! Houston a livré une prestation admirable et est allé remporter (115-107) le game 6 sur le parquet des Warriors, bousculant pour la deuxième fois de suite une équipe que l'on ne reconnait plus.

Les hommes d'Ime Udoka ont gagner le droit de disputer un match d'appui bouillant sur leur parquet dans la nuit de dimanche à lundi. C'est plus que mérité, tant ils ont été à la hauteur de l'événement et ont malmené leurs adversaires. Tactiquement, le fait d'insister sur l'association d'Alperen Sengun (21 pts, 14 rbds, 6 asts) et Steven Adams (17 pts, 5 rbds, 3 blks) a encore porté ses fruits. Individuellement, Fred VanVleet (29 pts, 8 asts) est en train de voler la vedette à Stephen Curry sur cette série. Et défensivement, ce groupe finalement assez jeune a été capable de freiner, pour ne pas dire éteindre, une équipe qui a pourtant les armes pour éviter des déconvenues comme celle-ci.

Les Warriors ont été réduits au silence au pire moment, en manquant 13 tirs de suite entre la 2e et la 9e minute de jeu du 4e quart-temps. Une série de ratés que les Rockets leur ont fait payer cash. Sur le banc, les regards étaient atterrés. En tribunes, l'angoisse et la déception se lisaient aussi sur le visage des fans. Être repris à 3-3 après avoir mené 3-1 ravive forcément de mauvais souvenirs aux suiveurs des Warriors...

VanVleet, du haut niveau

Au rayon des actions marquantes, Fred VanVleet a sans doute la palme, avec une action à 4 points qui a cassé la dynamique et la tentative de comeback de Golden State. L'ancien meneur des Raptors est à l'aise contre cet adversaire, puisqu'il a sorti trois derniers matches de haut niveau : 29 pts, 8 asts cette nuit, 26 et 25 sur les deux précédents, avec à chaque fois une adresse extérieure redoutable (18 sur 27 en cumulé). Dans le duel de point guards, Stephen Curry, malgré ses 29 points du soir, est en difficulté et recherche cette adresse égarée.

Jimmy Butler, pour sa part, a compilé 27 points, 9 rebonds et 8 passes, mais sans pouvoir éteindre l'incendie lorsqu'il s'est déclaré. Il est temps pour les Warriors, s'ils ne veulent pas rejoindre les Lakers au village de vacances des déçus et décevants du 1er tour, de se remobiliser et de se rappeler comment on gagne un game 7 face à Houston. Comme au bon vieux temps...

