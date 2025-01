Les Warriors plutôt intéressés par un pivot que par Jimmy Butler ?

Steve Kerr a déclaré récemment que ses Golden State Warriors ne seraient pas forcément très actifs sur le marché des transferts à quelques semaines de la deadline. La franchise californienne, qui a déjà fait venir Dennis Schröder en décembre, est souvent cité dans le flot des rumeurs, notamment parce qu’elle ferait partie des éventuelles destinations préférentielles de Jimmy Butler.

Selon Marc J. Spears, l’organisation penserait tout de même à effectuer un deal pour améliorer l’effectif. Mais sans vraiment se soucier des postes extérieurs. En effet, d’après ses sources, les dirigeants songeraient plutôt à recruter un intérieur pour épaissir un peu une raquette qui manque de puissance et de taille.

Nikola Vucevic a parfois été présenté comme une cible potentielle pour les Warriors. Le Monténégrin dispose d’un contrat abordable et les Chicago Bulls pourraient éventuellement s’en séparer pour préparer une éventuelle reconstruction. Ils ne sont pas sous pression pour autant puisque Vucevic ne sera pas free agent avant 2026. L’ancien All-Star réalise une excellente première moitié de saison (20 points, 10 rebonds et 3 passes à 55% aux tirs et 42% à trois-points) et les Bulls auront besoin de lui pour atteindre le play-in. Autrement dit, ils ne le braderont peut-être pas et il faudra sans doute céder au moins un atout intéressant (pick(s) ?) pour le récupérer.