Une séquence montrant Victor Wembanyama parler à deux coéquipiers avant deux grosses fautes a déclenché une mini polémique en ligne.

Victor Wembanyama se retrouve au cœur d’une mini-polémique sur les réseaux après le Game 5 entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs fans ont soupçonné le Français d’avoir demandé à certains de ses coéquipiers de cibler physiquement Jared McCain dans les dernières minutes de la rencontre.

La séquence qui fait parler intervient en fin de quatrième quart-temps. Les caméras de télévision ont montré Wembanyama discuter séparément avec Mason Plumlee puis Bismack Biyombo juste avant leur entrée sur le parquet.

Quelques instants plus tard, les deux intérieurs des Spurs ont commis deux grosses fautes successives sur McCain.

La première action a vu Plumlee heurter violemment le meneur du Thunder par derrière sur un écran, envoyant le joueur au sol. Le banc d’OKC a immédiatement demandé une review vidéo, mais les arbitres ont laissé le jeu continuer.

Peu après, Biyombo a lui aussi commis une faute très physique sur McCain, alimentant encore davantage les réactions en ligne.

Rapidement, certains internautes ont relié ces séquences aux échanges entre Wembanyama et ses partenaires juste avant leur entrée en jeu.

Wemby ordered the CODE RED 😭 He whispers something to Mason Plumlee and Bismack Biyombo as they check in during garbage time. Both players IMMEDIATELY commit hard fouls on Jared McCain. pic.twitter.com/bcwojVDxGo — Hater Report (@HaterReport) May 27, 2026

Aucune preuve ne permet évidemment d’affirmer ce que le Français a réellement dit à Plumlee ou Biyombo. Rien ne confirme non plus qu’il aurait demandé des fautes intentionnelles ou des gestes dangereux. Mais visiblement rien n’empêche certains de penser qu’il n’a pas dit à ses équipiers que, vu l’arbitrage, ils pouvaient y aller de bon cœur.

En tout cas la chronologie des événements a suffi pour transformer cette séquence en l’un des grands sujets de discussion après la rencontre.

McCain a encore joué un rôle majeur dans la victoire du Thunder avec 24 points, après déjà 20 unités lors du Game 4. Oklahoma City s’est finalement imposé 127-115 et mène désormais 3-2 dans ces finales de conférence Ouest.

Victor Wembanyama face à sa première vraie tempête