Pour la première fois depuis le début de ces playoffs, Victor Wembanyama n’a pas seulement semblé frustré. Il a semblé touché. Après la défaite des Spurs face au Thunder dans le Game 5 des finales de conférence Ouest, le Français est resté silencieux dans un coin du vestiaire visiteurs du Paycom Center. Puis, après avoir enfilé ses immenses Air Force 1 blanches taille 20.5, il a quitté discrètement la salle sans parler aux médias. Une image rare.

Et honnêtement, presque déroutante pour un joueur qui, jusque-là, semblait toujours capable de contrôler émotionnellement les tempêtes autour de lui. Mais cette fois, le contexte est différent. Pour la première fois de sa jeune carrière NBA, Wembanyama se retrouve véritablement dos au mur dans une série où tout le monde attend désormais qu’il porte une franchise entière sur ses épaules.

Et dans le vestiaire des Spurs, personne ne tourne autour du sujet.

« C’est notre meilleur joueur. On a besoin qu’il soit agressif », a expliqué Stephon Castle après la rencontre. « Quand il attaque agressivement, ça ouvre des tirs pour tous les autres. »

Derrière cette phrase assez classique se cache en réalité quelque chose de beaucoup plus lourd : San Antonio commence à dépendre émotionnellement de Wembanyama autant que basketbalistiquement. Quand il domine, toute l’équipe joue avec confiance. Quand il hésite, tout devient plus fragile.

Wembanyama bousculé, accroché, sans solution...

Mardi soir, les Spurs ont justement donné cette impression étrange d’attendre constamment une explosion de leur superstar qui n’est jamais vraiment arrivée. Même lorsque San Antonio est tombé à -18 dans le troisième quart-temps, les joueurs regardaient encore naturellement vers lui. Et c’est là qu’a eu lieu une séquence très révélatrice.

Au cœur d’un temps mort, Wembanyama a pris la parole avec énormément d’énergie devant tout le groupe. Une intervention visiblement intense, au point que De’Aaron Fox a ensuite été interrogé sur le contenu exact du speech du Français.

« On ne veut pas que notre saison se termine cette semaine », a résumé Fox. « Tu ne veux pas être mené comme ça, mais on l’était. Il faut être prêt à se battre pour revenir. Parce que si tu perds aujourd’hui, puis dans deux jours, ta saison est terminée. Et on ne veut pas que ça arrive. »

Cette scène raconte probablement beaucoup plus que la feuille de stats du Game 5. Parce qu’elle montre un Wembanyama qui découvre désormais quelque chose que toutes les très grandes superstars NBA finissent par rencontrer : ce moment où le talent ne suffit plus à protéger du doute, de la pression et des attentes.

OKC a-t-il enfin trouvé la formule anti-Wembanyama ?

Depuis son arrivée en NBA, le Français a souvent donné l’impression d’être en avance sur tout, à la fois techniquement, physiquement, mentalement, médiatiquement. Mais les finales de conférence possèdent une brutalité particulière. Chaque faiblesse est disséquée. Chaque hésitation devient un sujet national. Chaque mauvais match prend des proportions énormes.

Pour la première fois, Wembanyama semble réellement ressentir ce poids. Même Mitch Johnson a reconnu après la rencontre que tout le monde, et pas seulement le Français, devait grandir dans ce type de contexte.

« Dans ce genre de match, il faut être sûr de tout ce qu’on fait. Il faut jouer de manière mature et sécurisée. »

En effet, le Thunder pousse précisément les Spurs vers leurs limites émotionnelles et collectives depuis deux matches. Oklahoma City accélère le jeu, multiplie les contacts, change constamment les lectures défensives et force San Antonio à prendre des décisions sous pression permanente. Et dans cet environnement, Wembanyama traverse probablement sa première vraie crise NBA. Pas une crise statistique. Pas une crise de talent. Une crise de superstar. Celle où une franchise entière regarde vers toi en attendant que tu empêches l’effondrement.

Le plus intéressant maintenant sera de voir sa réponse lors du Game 6. Parce que toutes les légendes NBA finissent par traverser ce moment-là un jour ou l’autre. Et très souvent, c’est précisément ce type de soirée qui transforme une immense promesse… en véritable patron de franchise.