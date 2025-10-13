En NBA, lorsque l'on a déjà effectué deux saisons dans la ligue, on devient un "vétéran". Cinq de ces joueurs draftés en 2023, la cuvée qui a vu débarquer Victor Wembanyama à San Antonio, seront scrutés cette saison pour voir s'ils peuvent poursuivre, reprendre ou démarrer leur éclosion en NBA, avec de fortes attentes autour de leur cas. Les voici.

Mook #17 FRENCH TOUCH : préventes ouvertes ! ✨

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

L'explosion a été freinée par son problème de santé, mais elle était déjà clairement en train de se produire, avec un statut de All-Star, des statistiques exceptionnelles et un titre de Defensive Player of the Year qui lui était promis. L'objectif pour lui cette saison : reprendre cette trajectoire, mais en emmenant les Spurs jusqu'au play-in. Individuellement, le titre de DPoY ne sera pas bien loin et on peut même aller jusqu'à l'ambition d'une place dans le top 8 du classement du MVP.

Scoot Henderson (Portland Trail Blazers)

Après des débuts décevants et des blessures, le n°2 de la Draft 2023 a montré des bribes de son potentiel la saison dernière, avec une adresse à la hausse et un peu plus de régularité. On est encore assez loin du compte et cette saison doit lui servir à vraiment lancer sa carrière en NBA. Portland cherchera à progresser au classement et à ancrer son noyau de jeunes joueurs. Il faut que Scoot Henderson soit l'un des moteurs. Viser le MIP semble compliqué, mais montrer que la vision des Blazers lorsqu'ils l'ont recruté n'était pas erronée sera un bon début.

Brandon Miller (Charlotte Hornets)

Après sa jolie saison rookie, les blessures l'ont limité à 27 matches la saison dernière. On espère que les problèmes physiques sont derrière lui, surtout qu'avec LaMelo Ball qui est un peu trop souvent à l'infirmerie, Miller sera souvent la première option des Hornets. Se fixer autour des 20 points de moyenne avec de l'adresse a minima dans la lignée de sa saison rookie (44% au global et 37% à 3 pts) serait une bonne opération pour confirmer ce qu'on a vu de lui et reprendre son ascension au sein d'une franchise qui a besoin d'un peu d'adrénaline.

Amen Thompson (Houston Rockets)

Epoustouflant la saison dernière au sein d'une équipe de Houston qui a surpris tout le monde, le plus dur commence maintenant. Thompson est maintenant surveillé par les adversaires. Les Rockets ayant de grandes ambitions, il va devoir faire au moins aussi bien en défense (où il a été élu dans le meilleur cinq défensif) et poursuivre sa progression balle en main et au scoring. Si ce développement suit bien son cours, les Texans auront un véritable monstre polyvalent bien que toujours très jeune, capable d'être un incontournable autour d'Alperen Sengun et Kevin Durant notamment.

Dereck Lively (Dallas Mavericks)

Les blessures ne l'ont pas épargné depuis le début de sa carrière et on reste forcément un peu sur notre faim après sa première saison très réussie, celle qui avait vu les Mavs aller jusqu'en Finales NBA. Avec l'arrivée de Cooper Flagg et la présence d'Anthony Davis, l'ancien Dukie devrait avoir l'opportunité de profiter de la situation. On ne l'a vu que sur 36 matches la saison dernière et Dallas a besoin qu'il soit davantage sur le terrain. Ce sera déjà une petite victoire et l'occasion pour lui de montrer qu'il est une machine à double-doubles et un contributeur important pour retrouver les sommets.

A suivre aussi : Bilal Coulibaly lorsqu'il sera remis de sa blessure, Ausar Thompson avec des Pistons plus ambitieux, Cam Whitmore avec davantage de minutes à Washington, Anthony Black en couteau-suisse d'un Magic qui vise le top 3 à l'Est, Cason Wallace déjà très précieux avec OKC mais qui pourrait monter en responsabilités...