On vous relatait hier l'incident survenu à Las Vegas autour de Victor Wembanyama et impliquant Britney Spears (oui, on est sur un niveau de Kamoulox assez élevé). D'après TMZ, le directeur de la sécurité des San Antonio Spurs aurait giflé la star américaine parce qu'elle tentait de s'approcher du prodige français. On en sait un peu plus sur ce qui s'est passé. En tout cas, les différents protagonistes se sont exprimés.

Wembanyama a ainsi expliqué à Nate Ryan de KENS5 n'avoir jamais vu le visage de la personne qui l'a abordé dans le restaurant en question.

"Je me suis réveillé avec quelques appels en absence... Quelque chose s'est passé alors que je marchais avec le service de sécurité vers un restaurant. Il y avait beaucoup de personnes et elles m'appelaient. J'ai entendu une personne m'appeler mais la sécurité m'avait demandé de ne pas m'arrêter pour ne pas créer un attroupement. Donc je ne me suis pas arrêté.

Une personne m'a attrapé par derrière, je n'ai pas vu ce qui s'était passé, mais ce n'était pas au niveau de l'épaule. La sécurité a repoussé cette personne et je n'ai pas vu avec quelle force. J'ai continué de marcher et j'ai passé une bonne soirée. Je n'ai pas su avant plusieurs heures ce qui s'était passé. Je pensais que ce n'était rien, puis la sécurité m'a dit qu'il s'agissait de Britney Spears. Au début j'ai cru qu'ils plaisantaient. Je ne pouvais pas le savoir parce que je n'ai vu son visage à aucun moment".

La version de Britney Spears, qui a publié un communiqué sur Twitter, est un peu différente et laisse supposer que le service de sécurité a fait un usage inapproprié de la force.

"Les expériences traumatisantes ne sont pas nouvelles pour moi, j'en ai vécu plus qu'il n'en faut. Je n'étais pas préparée à ce qui m'est arrivé hier soir. J'ai reconnu un athlète dans le lobby de mon hôtel alors que j'allais dîner. Un peu plus tard, je suis allée dans le restaurant d'un autre hôtel et l'ai vu à nouveau. J'ai décidé d'aller le voir pour le féliciter. C'était très bruyant, donc je lui ai tapé sur l'épaule pour avoir son attention. J'ai pris connaissance du fait que le joueur avait déclaré que je l'avais attrapé par derrière, mais je lui ai simplement tapoté l'épaule. Un membre de sa sécurité m'a giflé d'un revers de la main sans me regarder ensuite, devant une foule. Il m'a presque mise au sol et a fait tomber mes lunettes de mon visage.

Je me fais approcher par des foules de gens constamment. Cette même nuit, au moins 20 fans se sont approchés de moi en même temps. Mon service de sécurité n'a frappé aucun d'entre eux.

Cette histoire est très humiliante à partager, mais elle a déjà fuité. Je pense qu'il est important de la raconter pour alerter les gens publiquement et en faire publiquement un exemple du fait qu'il faut traiter tout le monde avec respect. La violence physique est trop présente dans ce monde. Souvent sans que l'on sache qu'elle arrive. Je soutiens toutes les victimes et mes pensées sont avec vous. Je n'ai toujours toujours pas reçu d'excuses de la part du joueur, du service de sécurité ou de la franchise. J'espère que cela arrivera. Merci pour l'énorme soutien et l'amour que je reçois en ce moment, et merci à la police de Las Vegas et à ses enquêteurs pour leur soutien".

Victor Wembanyama avait sans doute déjà compris que sa célébrité et sa médiatisation iraient au-delà du sport et pourraient le mettre dans des situations qu'il n'a pas demandées. Cette histoire en est la preuve, alors qu'il n'a pas encore disputé la moindre minute sous le maillot des Spurs.

