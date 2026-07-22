Le Français sera le visage de NBA 2K27 et devient le premier joueur des Spurs à figurer sur la couverture principale de la célèbre franchise.

Victor Wembanyama ajoute une nouvelle distinction à son ascension fulgurante. La star des San Antonio Spurs a été confirmée comme l'athlète qui figurera sur la jaquette de l'édition standard de NBA 2K27, le prochain opus de la célèbre franchise de jeux vidéo.

Une première pour les Spurs

L'annonce a été officialisée ce mercredi par 2K. À seulement 22 ans, Victor Wembanyama devient le premier joueur de l'histoire des Spurs à apparaître sur la couverture principale d'un jeu NBA 2K.

Cette récompense intervient après une saison 2025-2026 exceptionnelle, au cours de laquelle le Français est notamment devenu le premier Défenseur de l'année élu à l'unanimité.

Cette information avait commencé à fuiter dès le mois de juin, pendant les Finales NBA. On en a désormais la confirmation.

Trois stars pour trois éditions

Victor Wembanyama sera donc la tête d'affiche de l'édition standard de NBA 2K27.

De son côté, Caitlin Clark figurera sur la couverture de l'édition Deluxe, devenant la première joueuse WNBA à apparaître sur la jaquette d'une édition premium de la franchise.

Enfin, Derrick Rose sera mis à l'honneur sur l'édition Ultra, disponible en quantité limitée.

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NBA 2K27 est attendu le 4 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. Les joueurs qui précommanderont les éditions Deluxe ou Ultra sur certaines plateformes pourront bénéficier d'un accès anticipé dès le 28 août.

Pour Victor Wembanyama, cette nouvelle distinction confirme une fois de plus son statut de figure majeure de la NBA, bien au-delà des terrains.