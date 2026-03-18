Chaque année, des millions de gamers jouent à NBA 2K, mais combien d'entre eux l'utilisent à des fins pédagogiques, c'est-à-dire pour mieux comprendre et apprendre à jouer au vrai basket ?

Dans ce nouvel épisode du Jeu, Fred accueille Philippe aka @_MrFil23_ , qui a créé une chaîne YouTube pédagogique autour des simulations de sport dont NBA2K et qui partage des vidéos pour comprendre comment mieux jouer à NBA2K en comprenant mieux le basket.

Fred et MrFil 23 s'interrogent sur la pertinence et la façon de démocratiser l'utilisation du jeu NBA 2K au sein des clubs de basket pour faciliter et accélérer l'apprentissage tactique du vrai basket.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

Le Jeu sur YouTube

🎙️Le Jeu : A quoi sert vraiment un système au basket ?