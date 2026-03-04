Quand on parle de basket, le mot système revient souvent. Mais comprend-on vraiment son utilité ? Dans ce nouvel épisode du Zoom Tactique, on va justement décortiquer la vraie utilité d'un système de jeu.

Dans cette vidéo, vous allez découvrir simplement : 1) Ce qu’est réellement un système de jeu, 2) Pourquoi il ne doit surtout pas remplacer la prise de décision des joueurs, 3) Comment il peut aider une équipe à mieux jouer ensemble mais comment il peut aussi s'avérer néfaste, 4) Ce qui fait vraiment la différence dans un système de jeu, 5) Ce qu'il faut vraiment comprendre dans un système de jeu, 6) Comment il faudrait idéalement l'enseigner.

L’objectif n’est pas d’opposer jeu libre et jeu structuré, mais de comprendre comment un système peut devenir un outil pédagogique au service des joueurs. Que vous soyez joueur, joueuse, coach ou juste passionné de basket, cette vidéo va vous aider à mieux comprendre comment on construit une attaque efficace et surtout pourquoi on le fait.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

