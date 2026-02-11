À quelques jours du premier All Star Game NBA États-Unis d'Amérique vs le reste du monde, on a décidé de répondre à un débat qui fait rage en ce moment : Forme-t-on mieux les joueurs en Europe comparé aux États-Unis ?

Pour débattre de la question, nous avons invité Romain Leroy, entraîneur professionnel et notamment assistant de l'équipe U18 France masculine, qui côtoie des entraîneurs et des joueurs internationaux chaque année et qui a aussi entraîné en Finlande. À travers son expérience, Romain nous éclaire sur les différences dans la formation des joueurs et des entraîneurs aux USA, en France mais aussi en Espagne et en Finlande et ce qu'il y a de bons à prendre dans chaque culture.

Un podcast dans lequel on parle tactique, technique, préparation mentale ou physique, bref de tout ce qui mène à la performance que ça soit au plus haut niveau professionnel ou amateur.

