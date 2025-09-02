Victor Wembanyama a reçu le feu vert médical après sa thrombose à l’épaule droite. Le pivot des Spurs sera bien présent pour le training camp, un immense soulagement pour San Antonio.

Victor Wembanyama a été officiellement autorisé à reprendre les activités basket après plusieurs mois d’arrêt, selon Marc Stein. Victime d’une thrombose veineuse profonde (DVT) à l’épaule droite en mars, le Français avait dû mettre un terme prématuré à sa saison NBA, laissant planer l’inquiétude sur sa disponibilité à long terme.

Avant cette blessure, Wembanyama s’était imposé comme la pierre angulaire du projet des San Antonio Spurs. Il affichait des moyennes impressionnantes : 24,3 points, 11 rebonds et 3,7 passes décisives par match, en plus d’un volume de contres déjà historique. À seulement 21 ans, il s’était affirmé comme l’un des jeunes visages les plus dominants de la ligue.

La décision médicale tombe au moment où les Spurs semblent prêts à franchir un cap, avec l’arrivée de De’Aaron Fox, Stephon Castle, Dylan Harper ou encore Carter Bryant sur le roster. Le retour de Wembanyama offre un boost considérable à une équipe jeune, mais déjà très ambitieuse.

Le joueur lui-même s’est montré soulagé et déterminé : « J’ai reçu le feu vert des médecins, je suis prêt à reprendre », a-t-il confié. Une déclaration qui sonne comme un avertissement pour le reste de la ligue, tant son potentiel continue de fasciner.

Les Spurs espèrent désormais que leur prodige pourra enchaîner une saison complète, sans contretemps physique. Sa santé sera scrutée de près, mais le feu vert médical marque une étape décisive vers un retour attendu avec impatience par ses coéquipiers, son staff et les fans.