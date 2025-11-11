Victor Wembayama a joint le clutch à l'historique cette nuit, lors de la victoire des Spurs à Chicago, avec une ligne de stats jamais vue et un finish terrifiant.

Victor Wembanyama continue de repousser les limites de l’imagination. La nuit dernière, le prodige français a offert aux San Antonio Spurs une victoire de prestige à Chicago (121-117), infligeant aux Bulls leur première défaite à domicile de la saison. Mais au-delà du résultat collectif, c’est la performance individuelle du pivot texan qui restera dans les annales.

Wembanyama a signé une ligne de statistiques absolument inédite depuis que la NBA comptabilise les contres et les interceptions, c'est à dire depuis la saison 1973-1974 : 38 points, 12 rebonds, 5 passes décisives et 5 contres, le tout avec 6 paniers à trois points. Aucun joueur avant lui n’avait jamais terminé un match avec au moins 35 points, 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 tirs à longue distance réussis.

Deux paniers à 3 points et une grosse défense

Et comme si cela ne suffisait pas, Victor Wembanyama a conclu la rencontre avec une séquence d’anthologie : deux tirs primés consécutifs dans la dernière minute, entrecoupés d’un contre de concert avec Harrison Barnes sur Tre Jones, pour sceller le succès des siens.

Déjà auteur de plusieurs performances impressionnantes depuis le début de la saison, Wembanyama continue son show et on n'a probablement pas encore tout vu...