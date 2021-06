Encore un fan qui dérape en NBA, prochaine étape un streaker à poil ?

« Ne courez pas à côté des coureurs ! » Ah non, merde, pas le bon sport… quoique, ça marche aussi. Ne courez pas à côté des basketteurs ! Une consigne oubliée le temps d’un instant par un fan des Washington Wizards qui a tapé le sprint de sa vie pour passer des tribunes au parquet lors du match contre les Philadelphia Sixers hier soir.

Le supporter en question ne prenait pas la direction des joueurs, il a juste sauté pour toucher la planche alors que les Wizards fonçaient en attaque. La sécurité l’a vite intercepté en le taclant au sol pendant que l’arbitre arrêtait le jeu. Si l’incident n’était pas bien méchant, il a tout de même soûlé les joueurs.

« Ce n’est pas un jeu ou une connerie où vous pouvez faire ce que vous voulez. Nous, on fait notre boulot et on prend ça au sérieux », râlait Russell Westbrook.