A’ja Wilson est irréelle, Atlanta retrouve la victoire

Retour sur les trois matches WNBA de la nuit, avec le retour d'une A'ja Wilson en mode rouleau compresseur.

Les résultats de la nuit en WNBA

Storm @ Dream : 78-89

Fever @ Mercury : 92-89

Aces @ Fire : 88-80

Trois matches se sont déroulés cette nuit en WNBA et on a eu droit à de très grandes performances. Atlanta et Seattle ont ouvert le bal lors de la première rencontre.

Atlanta respire de nouveau

Un duel qui opposait une équipe expérimentée de haut de tableau qui ne gagnait plus, et une jeune équipe d'avant-dernière place qui s'améliore de jour en jour. Sans grande surprise, c'est finalement le Dream qui s'est imposé 89 à 78 devant son public.

Atlanta a pris le dessus dès les premières minutes et a réalisé une première mi-temps maîtrisée, avec +17 à la pause. Au retour des vestiaires, Seattle est revenu plus déterminé que jamais et a profité d'un relâchement du Dream pour revenir au score, mais c'était trop tard.

Le Dream l'a emporté grâce à une attaque performante et adroite, sauf à trois points, et à une équipe qui a su tirer profit des erreurs du Storm.

Allisha Gray a été élue joueuse du match avec 22 points (53,8 % FG), 3 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre.

Allisha Gray tonight 🔥 • 22 points

• 5 assists

• 3 rebounds

• 7/13 FG pic.twitter.com/5fL75ubQb5 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 10, 2026

Atlanta a un trio d'All-Stars qui fonctionne à merveille et s'appuie dessus. Rhyne Howard a fini avec 19 points, 4 rebonds, 2 passes, 4 interceptions et 2 contres, tandis qu'Angel Reese a terminé avec 18 points, 11 rebonds, 2 passes et 2 interceptions. Déjà son quinzième double-double de la saison.

Beaucoup trop de pertes de balle côté Storm, avec 21 turnovers, et un énorme manque d'adresse extérieure avec seulement 3 tirs primés réussis sur 20, ce qui a coûté cher. Mais il y a surtout eu un manque d'agressivité dans le secteur défensif.

Natisha Hiedeman a porté Seattle sur son dos et a inscrit 20 points, 5 rebonds et 3 passes. Notre Française Dominique Malonga a retrouvé un peu d'efficacité au tir par rapport à ses derniers matches, avec 15 points (50 % FG), 9 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

Atlanta sort enfin la tête de l'eau après cinq défaites de suite et se rapproche du top 5.

Indiana gagne la bataille

Le deuxième match de la nuit opposait le Fever au Mercury. Et comme souvent entre Phoenix et Indiana, on a vu un match serré, tendu, physique, mais équilibré et sans débordement cette fois. Une rencontre sur le fil, qui s'est soldée par une victoire de la franchise d'Indianapolis, 92 à 89.

Le Fever a été adroit autant à longue distance qu'à mi-distance, tout comme Phoenix. On a donc eu droit à une rencontre indécise jusqu'au bout.

Tout juste revenue de blessure lors de la dernière rencontre, Caitlin Clark n'a de nouveau pas joué cette nuit. Si sa coach a indiqué qu'elle l'avait mise au repos, on se demande vraiment combien de temps ses douleurs au dos vont la gêner.

À l'inverse, Aliyah Boston était de retour, et pas à moitié. Elle a terminé avec 21 points (56,3 % FG), 3/5 à trois points, 9 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Mais c'est bien Kelsey Mitchell qui a encore une fois été la joueuse du match. Elle a inscrit 29 points, avec un 3/6 à trois points, 2 rebonds, 8 passes, 3 interceptions, 1 contre et aucune perte de balle. La meneuse a mis le panier de la gagne sur un layup, avant les deux lancers francs de Sophie Cunningham pour sceller la rencontre.

Kelsey Mitchell came in CLUTCH in this thrilling @IndianaFever dub on the road! 🙌 The Fever improve to 13-9, and Mitchell reeled in an impressive stat line to lead in this win: 29 PTS (10-22 FG) | 3 3PM | 8 AST | 3 STL#WNBASeason30 pic.twitter.com/5dQIWs4ycX — WNBA (@WNBA) July 10, 2026

Le match s'est malheureusement joué à rien pour Phoenix, qui aurait pu tenir la victoire avant dix dernières secondes de folie.

22 points chacune pour Alyssa Thomas et Kahleah Copper. Le duo a été une nouvelle fois d'une importance capitale.

Un bon match dans l'ensemble pour notre Française, Valériane Ayayi, qui a terminé avec 10 points, 2 rebonds et 3 passes. Pendant que Monique Akoa Makani, en sortie de banc, a brillé avec 14 points (66,7 % FG), 3/3 à trois points et 3 passes.

Une nuit plus compliquée, en revanche, pour Noémie Brochant, avec seulement 1 rebond et 1 passe.

Indiana reste dans les rétros de New York et d'Atlanta. De son côté, le Mercury stagne à la 12e place.

A'ja Wilson is back !

Pour finir la nuit, on avait rendez-vous avec Portland et Las Vegas. Et si les Aces ont mis un peu de suspense en fin de rencontre, la franchise du Nevada l'a logiquement emporté 88 à 80.

Les Aces ont dominé toute la rencontre avant de complètement se laisser aller dans le dernier quart-temps, en faisant notamment jouer les joueuses du banc dans les dernières minutes. L'adresse était bonne, quelle que soit la distance, pour Las Vegas, rendant la tâche plus simple face à une défense du Fire un peu dépassée.

Si l'on n'était pas sûr de la présence d'A'ja Wilson sur le parquet avant ce match, l'intérieure américaine était bien là. De retour de blessure, elle n'a rien laissé à ses adversaires : 32 points (52,6 % FG), 10 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres. Un énorme double-double.

Elle est la première joueuse de la ligue à atteindre les 500 points cette saison.

Comme dirait sa coach Becky Hammon, on est impressionnés, mais pas surpris de sa performance. Si elle reste loin des blessures, elle peut clairement aller chercher son cinquième titre de MVP.

A’JA WILSON TONIGHT 🔥 • 32 POINTS

• 10 REBOUNDS

• 3 ASSISTS

• 2 BLOCKS

• 2 STEALS

• 10/19 FG

• 30 MINUTES PLAYED pic.twitter.com/elk8mBw3JC — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 10, 2026

Un beau double-double aussi pour Jackie Young, qui a inscrit 19 points (72,7 % FG), avec 4 rebonds, 11 passes, 3 interceptions et 1 contre. Elle est la cinquième meilleure passeuse de la WNBA cette année.

Côté Fire, Carla Leite s'est démenée, mais ça n'aura pas suffi. Avec ses 13 points, 3 rebonds et 5 passes, la Française a un petit peu manqué d'efficacité cette nuit. Un match aussi plombé par ses pertes de balle, cinq au total.

Megan Gustafson, elle, a fini avec 11 points (55,6 % FG), 3 rebonds, 1 interception et 1 contre.

Les Aces prennent désormais la tête de la ligue alors que Portland perd du terrain et se retrouve à la 11e place.

Une énorme journée de WNBA vous attend demain avec pas moins de cinq matches au programme :