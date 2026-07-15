Retour sur les deux matchs de la soirée en WNBA, avec le retour flamboyant de Brittney Griner du côté du Sun.

Les résultats de la soirée en WNBA

Fire @ Sun : 87-90

Mystics @ Tempo : 79-62

Deux matches étaient au programme hier soir et cette nuit, et ça a commencé tôt par une rencontre dès 17 heures entre le Fire et le Sun.

Connecticut peut souffler !

Portland avait donc rendez-vous sur les terres du Connecticut pour le premier match de la journée, et le Sun a clairement montré que l'équipe évoluait dans le bon sens depuis plusieurs rencontres, malgré un bilan qui ne reflète pas le contenu du jeu.

Les joueuses de Rachid Meziane se sont imposées dans les dernières secondes, 90 à 87, face au Fire, après un lay-up manqué par Bridget Carleton.

Le Sun a été incisif dès le début du match en étant agressif dans le secteur offensif, avec 32 points marqués dans le premier quart-temps. Le Fire a été rapidement dépassé. Derrière, la franchise de l'Oregon a couru après le score pendant toute la rencontre sans jamais pouvoir rattraper son retard.

Brittney Griner était de retour du côté du Sun, et ça s'est bien fait ressentir. La vétérane a terminé meilleure joueuse du match avec 20 points (72,7 % FG), 4 rebonds, 6 passes, 1 interception et 2 contres.

Ultra dominante dans la raquette, à l'image de ses coéquipières, elle a montré plus d'envie, plus d'agressivité au panier en défense comme en attaque, et a été très dissuasive par sa protection de cercle. L'ancienne joueuse de Baylor est revenue à son meilleur niveau ces derniers temps.

Brittney Griner today 🔥 • 20 points

• 6 assists

• 4 rebounds

• 2 blocks

• 8/11 FG

• 24 minutes played pic.twitter.com/lLdRZacke7 — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 14, 2026

En sortie de banc, Aaliyah Edwards a elle aussi excellé. Elle a fini avec 21 points (69,2 % FG), 8 rebonds et 3 passes en 23 minutes de temps de jeu. La Canadienne a particulièrement été impactante dans le premier quart-temps avec 13 points inscrits, pour un début de match en furie.

Titulaire incontestée depuis son retour dans le Connecticut cette saison, Leïla Lacan a réalisé un match solide et complet avec 14 points (54,5 % FG), 1 rebond, 3 passes, 3 interceptions et 1 contre.

Nell Angloma a terminé avec 4 points, 1 rebond, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 11 minutes de temps de jeu.

De l'autre côté, Carla Leite a porté sa franchise en attaque, mais malgré sa performance à 18 points (54,5 % FG), 1 rebond et 6 passes, la Française n'aura pas réussi à aller décrocher une nouvelle victoire pour Portland. Ses pertes de balle (6) ont notamment coûté cher à son équipe.

Malgré Megan Gustafson (15 points), Emily Engstler (14 points) et Bridget Carleton (12 points), toutes à au moins 10 points, leur impact au scoring n'a rien changé. Portland n'a simplement pas réussi à mettre en place son jeu hier, et on a peut-être assisté à l'un des pires matches de la franchise depuis ses débuts.

Pour la première fois de la saison, le Sun ne se positionne plus à la dernière place. Avec un bilan de 6 victoires pour 18 défaites, la franchise passe provisoirement devant Seattle.

Les Mystics renversent le Tempo

La deuxième opposition a eu lieu un peu plus tard dans la nuit. Les jeunes des Mystics se déplaçaient chez la nouvelle franchise du Tempo. Et si Washington a pris du retard en première période sur son adversaire, le retour des vestiaires a sonné la révolte avec une pure domination, qui a permis d'offrir la victoire 79 à 62 face à Toronto.

Les Mystics ont pris le dessus en passant par la bataille des rebonds. Un duel largement gagné avec presque deux fois plus de rebonds pris : 47 contre 26 pour leur adversaire du soir. Une domination totale sous le cercle.

Kiki Iriafen a été élue, sans aucun doute, joueuse de la rencontre. L'ancienne d'USC s'est offert un superbe double-double avec 25 points (64,3 % FG), 14 rebonds et 1 passe. Agressive dans le jeu et surtout constante, elle démontre de match en match son grand potentiel. Dans les moments les plus compliqués de Washington lors des deux premiers quart-temps, elle a bien été la seule à se démarquer.

Kiki Iriafen tonight 🔥 • 25 points

• 14 REBOUNDS

• 9/14 FG pic.twitter.com/ij8lgjmS4m — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 15, 2026

La jeune All-Star n'a malheureusement pas pu finir la rencontre. À 44 secondes de la fin, elle a reçu un coup involontaire au visage, la forçant à quitter ses partenaires.

Pour l'épauler, Kiki a pu compter sur une grande Shakira Austin, notamment en deuxième période. La numéro 0 de DC a elle aussi fini avec un double-double : 17 points, 10 rebonds, 1 interception et 3 contres à son compteur cette nuit. Une performance solide.

Toronto a subi les conséquences d'une adresse cauchemardesque : 35 % au global et 26,9 % à trois points, en plus de s'être fait complètement dominer dans la raquette offensivement.

Avec une Marina Mabrey pas dans son match, ce sont les Européennes de la franchise qui ont brillé. C'est d'abord Julie Allemand qui a pris les commandes pour le Tempo. La Belge a terminé avec 15 points (60 % FG), 5 rebonds et 2 passes, tandis que Nyara Sabally, en sortie de banc, a fini avec 13 points, 4 rebonds et 1 passe.

Côté français, seule Tima Pouye a foulé le parquet. En 11 minutes de temps de jeu, elle a inscrit 5 points et délivré 1 passe.

Toronto stagne désormais à la 11e place, alors que Washington a entamé sa remontée et pointe à la 7e position devant le Liberty.

Trois nouveaux matches de WNBA auront lieu. Deux en début de soirée aujourd'hui, puis la nuit se poursuivra par une rencontre importante pour la course aux playoffs :