La WNBA va faire +300% en droits TV, l’avenir s’annonce radieux

La WNBA est en plein essor, quoi qu'en disent ses détracteurs et ceux qui disent qu'elle ne se porte pas bien. D'après The Athletic, la partie qui concerne la meilleure ligue du monde dans la discussion autour des droits télé menés par la NBA a débouché sur un accord sans précédent. Sur les 11 prochaines années, la WNBA va recevoir 2.2 milliard de dollars, avec la possibilité de revoir le deal à la hausse en cours de route en 2026.

On parle donc d'une hausse des revenus issus des droits télé de plus de 300%, ce qui montre que les médias sont prêts à investir eux aussi dans le développement de la WNBA et qu'ils y croient. Avec une meilleure visibilité et une meilleure médiatisation, il faut espérer que les spectateurs suivront et pas uniquement pour suivre Caitlin Clark, même si on arrivée dans la ligue cette année a forcément joué un rôle.

Outre le phénomène Clark, il y a plein de bonnes raisons de suivre cette compétition et on ne saurait trop vous recommander de le faire. Ponctuellement, nous vous ferons des points sur l'actualité WNBA dans le CQFR du matin, à l'image de celui de ce mercredi 17 juillet.