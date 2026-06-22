Retour sur les trois matches de la soirée avec une victoire au buzzer signée Nneka Ogwumike pour les Sparks.

Les résultats de la soirée en WNBA

Valkyries @ Aces : 73-92

Mystics @ Lynx : 84-79

Liberty @ Sparks : 97-98

La soirée a commencé tôt hier, avec un premier match à 22 h, heure française, entre Golden State et Las Vegas.

Las Vegas en rouleau compresseur

Pour la troisième opposition de la saison entre les deux franchises, ce sont les Aces qui se sont largement imposées, 92 à 73. Les Valkyries ont subi leur plus large défaite de l'année.

Cinq joueuses de Las Vegas ont terminé avec au moins 10 points, un collectif bien ficelé qui n'a pas laissé respirer l'effectif de Golden State. Avec un point d'avance au milieu du deuxième quart-temps, la franchise du Nevada a mis un coup d'accélérateur en collant jusqu'à 20 points d'écart à la fin du troisième quart.

Un déficit ensuite trop compliqué à rattraper pour les Valkyries.

Jackie Young et A'ja Wilson ont une nouvelle fois été les clés de la victoire pour leur équipe. Young a terminé avec 21 points, 3 rebonds, 5 passes et un 9/12 au tir.

Tandis que Wilson a fini avec 19 points, 9 rebonds, 3 passes, 1 interception et 2 contres.

Double the trouble 💥 Jackie Young and A'ja Wilson combined for 40 points to help the @LVAces defeat Golden State! Young: 21 PTS | 5 AST | 3 3PM | 3 REB

Wilson: 19 PTS | 9 REB | 3 AST | 2 BLKS pic.twitter.com/YObnx3pV4o — WNBA (@WNBA) June 21, 2026

Les Aces ont complètement pris d'assaut la ligne à trois points. Dans un exercice où les joueuses de la Bay excellent habituellement, elles se sont cette fois fait prendre à leur propre jeu. Las Vegas a terminé avec 11 tirs à trois points convertis contre seulement 5 pour Golden State.

Cecilia Zandalasini a terminé avec 12 points et 3 rebonds à 66,7 % de réussite tandis que Gabby Williams a vécu un match mitigé avec 10 points, 1 rebond et 2 interceptions.

Notre autre Française, Janelle Salaün, a quant à elle connu une soirée compliquée. En sortie de banc, elle a inscrit 5 points, 3 rebonds et 1 passe avec seulement 1/4 au tir.

Avec cette défaite, les Valkyries perdent leur 5e place, tandis que les Aces confortent leur position dans le top 2 du classement.

Washington surprend Minnesota

La deuxième rencontre opposait le Lynx aux Mystics. Si les leaders de la ligue étaient largement favoris face à l'équipe la plus jeune de WNBA, ce sont finalement les joueuses de Washington qui se sont imposées 84 à 79.

Menées pendant quasiment toute la rencontre, les Mystics se sont surpassées en repassant devant à 19 secondes de la fin.

Le match a eu son lot de moments tendus, notamment lors d'une altercation entre Natasha Howard et Cotie McMahon qui a valu une double faute aux deux joueuses.

Sonia Citron, essentielle à ce groupe, a été élue joueuse du match avec 21 points, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre.

Sonia Citron balled out to lead the @WashMystics to victory against the Lynx 🤗 She recorded 21 PTS, 3 REB, 2 AST & 2 3PM in Washington's third straight win! — WNBA (@WNBA) June 22, 2026

Kiki Iriafen, précieuse dans le money-time, a terminé avec 17 points, 7 rebonds et 1 interception.

Côté Lynx, Olivia Miles a remis la machine en route après un match compliqué face à Golden State. Mais malgré ses 22 points, 5 rebonds, 6 passes et 2 contres, ainsi que les 20 points, 6 rebonds, 2 passes et 5 interceptions de Natasha Howard, Minnesota s'est fait surprendre. La franchise s'est effondrée dans les derniers instants face à une équipe de Washington particulièrement valeureuse.

Malgré cette défaite, Minnesota conserve la première place du classement avec encore une petite marge sur Las Vegas.

Nneka Ogwumike au buzzer

La nuit s'est poursuivie avec un match chargé de symboles entre New York et Los Angeles. Les deux équipes célébraient les 30 ans de la WNBA. Il y a 29 ans, le 22 juin 1997, le premier match de l'histoire de la ligue opposait justement le Liberty de Rebecca Lobo aux Sparks de Lisa Leslie.

Après une rencontre serrée de bout en bout, ce sont finalement les Sparks qui se sont imposées 98 à 97 grâce à un buzzer-beater derrière l'arc de Nneka Ogwumike. Tout un symbole pour l'un des visages historiques de la franchise en WNBA.

Nneka Ogwumike called game 🥵 She hit the @TISSOT buzzer-beater to secure the @LASparks 98-97 dub over the Liberty! pic.twitter.com/f8a6VUo2Ez — WNBA (@WNBA) June 22, 2026

L'ailière a sans doute été la joueuse du match avec une prestation complète : 24 points (61,1 % FG), 6 rebonds, 3 passes et 3 interceptions.

Six joueuses des Sparks, dont Rae Burrell en sortie de banc, ont terminé avec au moins 10 points. Une attaque efficace.

Erica Wheeler a fini avec 15 points, 2 rebonds, 5 passes et 1 interception. Burrell a ajouté 19 points, 3 rebonds et 4 passes.

Chez le Liberty, malgré le double-double de Breanna Stewart (18 points, 10 rebonds, 4 passes et 2 interceptions) et les 18 points et 8 rebonds de Jonquel Jones, les joueuses de Chris DeMarco n'ont pas su conclure la rencontre.

En dehors du cinq majeur pour la première fois de la saison, Marine Johannès a inscrit 10 points, 2 rebonds et 1 passe. Pauline Astier, elle aussi en sortie de banc, a réalisé une belle prestation avec 17 points, 4 rebonds, 5 passes, 1 interception et 1 contre. Un match complet.

New York enchaîne une deuxième défaite consécutive et laisse filer la troisième place au profit d'Atlanta.

La WNBA se poursuit la nuit prochaine avec quatre matchs au programme :

Sky @ Sun : 1h

Tempo @ Dream : 1h30

Mercury @ Fever : 2h

Wings @ Storm : 4h