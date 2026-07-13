Retour sur les quatre matches de la soirée en WNBA, avec de magnifiques performances.

Les résultats de la soirée en WNBA

Liberty @ Tempo : 91-93

Storm @ Mystics : 79-84

Sky @ Wings : 91-96

Fever @ Aces : 109-75

De belles rencontres étaient au programme hier soir et cette nuit en WNBA, en commençant par une surprise signée Toronto.

Toronto s'en sort

La première rencontre de la soirée s'est exceptionnellement déroulée à Montréal. Ce match entre Toronto et New York s'est soldé par une victoire sur le fil du Tempo, 93 à 91.

Les Canadiennes sont entrées rapidement dans leur match, en imposant leur rythme et avec une excellente adresse au tir.

En première mi-temps, New York a subi en étant trop passif en défense et en tentant trop de passes compliquées, entraînant des pertes de balle à répétition. Une situation parfaite pour le Tempo, qui ne s'est pas fait prier pour punir juste derrière.

Toronto a eu beaucoup de présence, autant en attaque qu'en défense, ce qui lui a permis de prendre jusqu'à 20 points d'avance sur son adversaire du soir.

Marina Mabrey est en état de grâce depuis plusieurs matches. Elle a encore marqué de gros points en étant élue joueuse du match avec une ligne statistique à 30 points, 2 rebonds, 5 passes et 1 contre.

MARINA MABREY TODAY 🔥 • 30 POINTS

• 5 ASSISTS

• 2 REBOUNDS pic.twitter.com/dCREGkXKWH — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 12, 2026

Laura Juskaite, la rookie lituanienne, était elle aussi en feu. Elle a fini avec 18 points (87,5 % FG), 4 rebonds, 3 passes et 3 interceptions. Mais comme Mabrey, elle a eu beaucoup de pertes de balle en deuxième période, ce qui aurait pu coûter cher. Elles ont réalisé 6 turnovers chacune.

Notre Française Tima Pouye a terminé avec 2 points et 2 rebonds en 10 minutes sur le parquet.

Le match s'est tendu lorsqu'une double faute technique a été donnée à Marina Mabrey et Betnijah Laney-Hamilton après une embrouille. Un peu plus tard dans la rencontre, Laney-Hamilton a été expulsée à deux minutes de la fin après avoir lancé la chaussure de Jonquel Jones sur Mabrey. Les deux joueuses se sont cherchées tout le match et ça a fini par exploser.

Si les joueuses de la Big Apple sont passées à côté de la rencontre dans sa globalité, elles ont eu l'occasion de revenir quand le Tempo s'est fortement relâché dans le quatrième quart-temps. Avec une fin de match largement dominée par le Liberty, porté notamment par une Sabrina Ionescu très clutch, on a eu droit à plus de suspense que prévu.

Malheureusement, le réveil de New York a été bien trop tardif au vu de la prestation ratée sur l'ensemble de la rencontre. La défense des New-Yorkaises a été complètement dans le flou, dépassée. Même résultat pour les séquences offensives, qui n'ont pas été efficaces, entre manque d'adresse, passes trop compliquées et joueuses bien ciblées dans la raquette par la défense du Tempo.

Le Liberty s'est donné l'occasion d'égaliser sur une dernière possession, mais l'ultime attaque a été manquée. Breanna Stewart a voulu aller au panier, sur un tir trop compliqué et bien contenu par les joueuses de Toronto.

Sabrina Ionescu est de nouveau à l'aise sur le parquet. Elle a signé hier 22 points, avec un 3/7 à trois points, 4 rebonds, 8 passes et 3 contres.

Stewie a fini avec 22 points, 8 rebonds, 2 passes, 2 contres et 1 interception, pendant que Jonquel Jones a réalisé un double-double avec 10 points et 10 rebonds.

Nos Françaises ont eu du temps de jeu. Pauline Astier a fini avec 14 points (62,5 % FG), 3 rebonds, 2 passes et 3 interceptions. Marine Johannès, elle, a terminé avec 7 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 interceptions.

New York craque une troisième fois de suite et tombe à la 7e place du classement.

Le Storm craque

Au même moment, Seattle avait rendez-vous à Washington pour un duel entre les deux équipes les plus jeunes de la ligue. Une victoire pas facile pour les Mystics, qui se sont imposées 84 à 79.

Pourtant, le Storm avait tous les ingrédients pour l'emporter. Dans un match serré, la franchise tenait le score, voire dominait, avant de couler dans le dernier quart-temps. Un run fatal de 20 à 11 signé Washington a permis à l'équipe de DC de prendre un avantage de cinq points.

Aussi adroites l'une que l'autre, et avec beaucoup de pertes de balle des deux côtés, les deux équipes ont livré une rencontre accrochée. Seattle avait réussi à s'imposer au rebond, mais la jeunesse a manqué de discipline et d'expérience pour aller chercher ce match.

Natisha Hiedeman et Dominique Malonga ont pris leurs responsabilités pour porter le Storm, en vain.

Natisha Hiedeman a terminé avec 31 points (58,3 % FG), 3 rebonds, 3 passes et 3 interceptions, alors que notre Française a signé un double-double avec 10 points, 15 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Les joueuses de Washington, elles, n'ont pas manqué de sang-froid pour être clutch, à l'image de Sonia Citron ou Shakira Austin.

SHAKIRA AUSTIN TODAY 🔥 • 27 POINTS

• 5 REBOUNDS

• 3 ASSISTS

• 2/4 3PM

• 10/18 FG pic.twitter.com/GPXXPiAl3s — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 12, 2026

Austin a terminé joueuse du match avec 27 points (55,6 % FG), 5 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre. Citron a fini avec 19 points, 4 rebonds, 1 passe, 3 interceptions et les deux derniers lancers francs pour sceller la victoire.

Kiki Iriafen, comme souvent, a fait le job avec un double-double : 12 points, 13 rebonds, 3 passes et 1 interception.

Seattle se rapproche dangereusement de la dernière place, pendant que les Mystics remontent à la 8e place.

Dallas enchaîne les succès

La nuit s'est poursuivie par une opposition entre Dallas et Chicago. À domicile, les Wings se sont imposées 96 à 91 dans les derniers instants, pour un cinquième succès de suite.

Plutôt au coude à coude, le Sky et Dallas se sont rendu coup pour coup en début de rencontre. Un match tout en maîtrise, avec très peu de pertes de balle des deux côtés. Les deux équipes ont su prendre soin du ballon.

La franchise texane a tout de même pris le dessus en première période avec une défense sérieuse, des tirs qui rentrent et surtout une adresse extérieure bien plus efficace que celle de son adversaire, avec 40 % de réussite.

Agressives, les Wings menaient de dix points avant de se louper complètement au retour des vestiaires. Avec une nette amélioration au tir pour Chicago et trop de fautes commises côté Dallas, l'équipe de l'Illinois est revenue au score avant de complètement surpasser les joueuses de Jose Fernandez.

Mais ça, c'était avant le quatrième quart-temps, le moment de Paige Bueckers.

Si Paige a pris le contrôle de la rencontre dès le début en multipliant les passes, les paniers et les dribbles, tout en étant à la tête de l'organisation de l’attaque, c'est dans le money time qu'elle s'est de nouveau illustrée. Avec 8 points inscrits dans le dernier quart, Paige a encore su se montrer clutch et a réalisé un beau double-double : 22 points, 6 rebonds, 11 passes, une seule perte de balle et 1 contre.

Paige Bueckers' impressive double-double led the @DallasWings to victory! 22 PTS

6 REB

11 ASTpic.twitter.com/bitKXg0dc5 — NBA (@NBA) July 13, 2026

Jessica Shepard (19 points, 10 rebonds) et Li Yueru en sortie de banc (10 points, 10 rebonds) ont toutes les deux suivi avec, elles aussi, un double-double.

Tout le monde a participé à la fête avec Azzi Fudd et Arike Ogunbowale, clutch dans le quatrième quart-temps. Capitale en défense, c'est Azzi qui a permis de recoller au score avec un gros tir derrière l'arc. Elle a terminé avec 16 points, 3 tirs à trois points, 1 rebond, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre. Arike a, elle, inscrit les derniers paniers du match et fini avec 17 points, 3 tirs à trois points, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception.

Côté Sky, la rookie Sydney Taylor continue de performer avec ses 20 points, 1 rebond et 2 passes cette nuit. Pour l'épauler, elle a pu compter sur les deux doubles-doubles de ses coéquipières. Azura Stevens a fini avec 18 points et 13 rebonds, et Kamilla Cardoso avec 12 points et 13 rebonds.

Encore un comeback dans le dernier quart-temps. Dallas est la franchise qui en a réalisé le plus cette saison. Les Texanes performent bien pour le moment et se placent à la 4e position.

Le Fever écrase Las Vegas

Le dernier match de la nuit a eu lieu entre Indiana et Las Vegas. Et à la surprise générale, au vu des derniers matches, ce sont les joueuses de Stephanie White qui ont explosé les Aces de plus de 30 points, avec une victoire 109 à 75.

Avec une belle défense du Fever, les tirs des Aces ont complètement manqué d'adresse. Las Vegas a shooté à 39 % au global et 24 % à trois points. Des pourcentages bien loin des standards de la franchise cette saison, pour une attaque qui s'est effondrée face à la pression instaurée par son adversaire.

À l'opposé, Indiana a été très adroit de près comme de loin avec 55,9 % FG et 48,4 % derrière l'arc.

Kelsey Mitchell, encore en leader au scoring, a terminé avec 27 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions. Les joueuses ont parfaitement mis leurs qualités individuelles au service de la franchise, à l'image d'Aliyah Boston. Elle a réalisé un double-double avec 19 points, 11 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et 1 contre.

Kelsey Mitchell tonight 🔥 • 27 points

• 3 rebounds

• 3 assists

• 2 steals

• 8/16 FG pic.twitter.com/Np2c5fQyBf — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) July 13, 2026

L'équipe s'est appuyée sur un collectif efficace des deux côtés du terrain. Titulaires ou en sortie de banc, tout le monde a fait les efforts, à l'image de Sophie Cunningham ou Tyasha Harris.

Cunningham a dominé la deuxième mi-temps avec 15 points inscrits sur cette période. Elle a fini deuxième marqueuse de la rencontre avec 20 points (77,8 % FG), 6/7 à trois points et 1 passe, clairement l'un des meilleurs matches de sa carrière. La numéro 8 du Fever a réalisé le match le plus efficace de l'histoire de la franchise avec un +30.

Un véritable cauchemar pour Las Vegas donc, qui s'est fait dominer dès les premiers instants du match avant de complètement s'écraser en deuxième période.

A'ja Wilson a quand même fini avec un double-double de 20 points, 12 rebonds, 2 passes, 1 interception et 2 contres. Elle s'est retrouvée bien seule avec Jackie Young, 15 points et 3 passes, pour essayer de maintenir les Aces à flot. Sans succès.

Le Fever remonte et reprend la cinquième place du classement.

La WNBA revient la nuit prochaine avec trois matches au programme :