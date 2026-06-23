Retour sur les quatre matches de la nuit en WNBA avec une Paige Bueckers énorme dans le money time et une Dominique Malonga qui a cartonné.

Les résultats de la nuit en WNBA

Sky @ Sun : 63-92

Tempo @ Dream : 87-94

Mercury @ Fever : 77-86

Wings @ Storm : 112-110

On a eu droit à un programme WNBA de folie cette nuit avec quatre matchs au programme. Des surprises, des victoires au buzzer, des tensions, il y en a eu pour tous les goûts.

Connecticut gagne enfin

Le premier match opposait deux franchises de fond de tableau. À domicile, c'est le Sun qui s'est imposé face au Sky, 92 à 63. Connecticut sort enfin la tête de l'eau et retrouve le goût du succès après sept défaites d'affilée.

Face à un Chicago complètement effacé en attaque, les joueuses du Sun ont, elles, trouvé de l'efficacité dans leur phase offensive, ce qui leur a permis de prendre rapidement l'avantage dans la rencontre.

Brittney Griner entre encore un peu plus dans l'histoire de la WNBA : avec 14 points, 8 rebonds, 3 passes et 4 contres, elle est devenue cette nuit la joueuse avec le plus de contres réalisés dans l'histoire de la ligue. Avec 878 contres, elle dépasse Margo Dydek (877), elle aussi passée par le Sun.

A historic night for the vet Brittney Griner 💥 BG led the @ConnecticutSun in scoring to lead her team to victory over the Sky. She also became the WNBA's all-time leader in career-blocks with 878! 14 PTS | 8 REB | 4 BLKS | 3 AST#WNBASeason30 pic.twitter.com/64fVTgi45E — WNBA (@WNBA) June 23, 2026

Olivia Nelson-Ododa a réalisé un excellent match. L'ancienne joueuse de UConn a terminé en double-double avec 11 points, 15 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres.

Pour nos Françaises, Leïla Lacan a fini avec 12 points (83,3 % FG), 1 rebond, 2 passes et 3 interceptions. De son côté, Nell Angloma a eu peu de temps de jeu. La rookie n'a inscrit que 1 point, avec 1 rebond et 1 passe.

Le Sky a explosé dans les deuxième et troisième quart-temps et enchaîne une sixième défaite de suite. Une nuit terrible pour Chicago, qui perd de près de 30 points face au dernier de la ligue. L'équipe n'y arrive plus et pointe à la 13e place.

Kamilla Cardoso a été une nouvelle fois la meilleure joueuse de sa franchise avec un double-double : 16 points, 14 rebonds, 2 interceptions et 2 contres.

Atlanta domine

La nuit s'est poursuivie avec une confrontation entre Toronto et Atlanta. En patron, le Dream est allé gagner à domicile, 94 à 87.

Rhyne Howard, de nouveau performante, a inscrit 20 points, 7 rebonds et 1 passe, tandis que Jordin Canada a réalisé un double-double avec 11 points, 2 rebonds, 13 passes et 2 interceptions.

Mais c'est la rookie qui a fait sensation. Madina Okot a été élue joueuse du match par sa franchise. Elle a signé une performance avec 18 points, son record en carrière, et 7 rebonds à 77,8 % de réussite au tir en 18 minutes de jeu.

The Dream keep rolling 🔥 Rhyne Howard and Madina Okot combined for 38 points as the @AtlantaDream picked up their fourth straight win! Rhyne Howard: 20 PTS | 7 REB | 5 3PM

Madina Okot: 18 PTS (career-high) | 7 REB | 7-9 FG#WNBASeason30 pic.twitter.com/RePOEYpceE — WNBA (@WNBA) June 23, 2026

Les deux équipes ont trouvé des solutions offensivement pendant une bonne partie du match, mais Atlanta a mieux négocié les moments importants.

Après un début de saison en feu, Toronto est en grande difficulté depuis plusieurs matchs, notamment en raison de multiples blessures. Privé de plusieurs joueuses majeures, le Tempo s'en est encore remis à Marina Mabrey, qui a pris ses responsabilités pour la franchise canadienne.

L'arrière a terminé avec 23 points, 4 rebonds, 4 passes et 1 interception. Épaulée par Isabelle Harrison, qui a réalisé un double-double (21 points, 10 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre), elle n'aura finalement pas fait le poids face aux troisièmes de la ligue.

Toronto est désormais dans le négatif avec 9 défaites et tombe à la 11e place.

Un match sous tension

Après un excellent match ce week-end, la nuit a été beaucoup plus compliquée cette fois-ci pour Phoenix. Face à un Fever porté par Caitlin Clark, le Mercury a complètement cédé dans le troisième quart-temps. Un retard trop difficile à rattraper par la suite, qui s'est soldé par une victoire 86 à 77 pour Indiana.

Mais au-delà des performances sportives, le match a été marqué par de grandes tensions entre les deux franchises. Ce n'est pas la première fois que l'on peut ressentir de l'animosité entre Phoenix et Indiana, mais cette fois-ci, tout a éclaté dans le quatrième quart-temps, à deux reprises.

Une première altercation a eu lieu entre Caitlin Clark et DeWanna Bonner avant que Myisha Hines-Allen, Sophie Cunningham et Alyssa Thomas ne viennent s'y mêler. Les cinq joueuses se sont vu attribuer une faute technique. Dans la foulée, un autre accrochage impliquant de nouveau Myisha Hines-Allen a éclaté avec Thomas. La joueuse du Fever a reçu une deuxième technique, qui lui a valu d'être exclue de la rencontre. Au total donc, six techniques et une exclusion en quelques secondes.

Sur le terrain, Caitlin Clark a été élue joueuse du match par la WNBA et a terminé avec 24 points, 3 rebonds et 9 passes, tandis que Kelsey Mitchell a inscrit 22 points.

Caitlin Clark and Kelsey Mitchell combined for more than half of the @IndianaFever's points in the win vs. the Mercury 😮‍💨 Clark: 24 PTS (15 PTS in Q2) | 9 AST | 3 REB | 3 3PM

Mitchell: 22 PTS | 3 3PM#WNBASeason30 pic.twitter.com/GGqfnnWNjw — WNBA (@WNBA) June 23, 2026

Mais pour le Fever, c'est surtout Monique Billings qui s'est démarquée avec 14 points, 10 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre.

Phoenix retombe finalement dans ses travers et s'incline de nouveau.

Kahleah Copper a inscrit 20 points, tandis qu'Alyssa Thomas a terminé juste derrière avec 19 points, 5 rebonds, 9 passes, 1 interception et 1 contre.

Petite nuit pour nos Françaises : Noémie Brochant termine avec 7 points, 2 rebonds, 3 passes et 1 interception. Valériane Ayayi, elle, finit avec 9 points, 3 rebonds, 3 passes et 2 interceptions.

Paige Bueckers ultra clutch

Pour terminer cette nuit de WNBA, la rencontre entre Dallas et Seattle est allée jusqu'au bout du suspense. Si l'on s'attendait à une victoire des Wings, on ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle se dessine en prolongation. La franchise texane l'a finalement emporté 112 à 110 dans les dernières secondes.

Une fin de match irrespirable emmenée par un duo Paige Bueckers – Azzi Fudd en feu. Si Paige a vécu un deuxième et un troisième quart-temps compliqués, en ne rentrant quasiment aucun tir, elle a pris ses responsabilités en ramenant Dallas à égalité en inscrivant les 8 derniers points de la franchise.

Paige Bueckers stepped up late in the game to help the @DallasWings secure the overtime victory against Seattle 🤗 She scored 17 PTS in the 4Q + overtime to finish the night with 27 PTS, 5 AST, 5 REB & 3 3PM!#WNBASeason30 pic.twitter.com/F1BcW0RzFT — WNBA (@WNBA) June 23, 2026

Ultra clutch en fin de match, avec plusieurs tirs à trois points cruciaux, elle a terminé la rencontre avec 27 points, 5 rebonds, 5 passes et 1 interception. L'occasion pour elle de devenir la quatrième joueuse la plus rapide de la ligue à atteindre les 1000 points, à égalité avec Elena Delle Donne.

À ses côtés, la rookie Azzi Fudd a impressionné. Constante tout au long du match offensivement et une nouvelle fois colossale en défense, elle n'a pas tremblé lors de la prolongation. Avec la confiance de son coach, elle est la joueuse des Wings qui a le plus joué pour tenter de déjouer l'attaque du Storm.

Azzi a réalisé cette nuit une magnifique performance et un nouveau record en carrière avec 26 points à 11/17 au tir. Elle termine aussi avec 3 rebonds, 2 passes et 4 interceptions et est devenue la joueuse la plus rapide depuis 2002 à atteindre plus de 25 paniers à trois points et plus de 25 interceptions.

Azzi Fudd showed out in the @DallasWings' OT road win vs. the Storm 😮‍💨 She dropped a career-high 26 PTS, 4 STL, 3 REB, 2 AST & 2 3PM!#WNBASeason30 pic.twitter.com/seoy8LiyPF — WNBA (@WNBA) June 23, 2026

Une défaite cruelle pour Seattle, qui a démontré de très belles choses dans ce match. Avant-dernier de la ligue, le Storm s'est arraché et a fait preuve de détermination. Malheureusement pour elle, la franchise a subi sa 15e défaite.

Cependant, la grande satisfaction est venue de Dominique Malonga. La Française a été étincelante et est devenue la plus jeune joueuse de l'histoire de la WNBA à inscrire plus de 30 points. Historique.

L'internationale tricolore a terminé avec 37 points, 12 rebonds, 1 passe et 2 contres, à 14/24 au tir.

A career-high performance for Dominique Malonga ⭐️ She logged 37 PTS (career-high), 12 REB, 2 3PM and 2 BLKS to become the youngest player in WNBA History to score 30+ PTS in a game! https://t.co/qkDxzVM5io pic.twitter.com/9549TMq2WW — WNBA (@WNBA) June 23, 2026

Natisha Hiedeman a aussi réalisé un gros match avec un magnifique double-double : 21 points, 4 rebonds, 11 passes et 1 interception.

Après une nuit pleine d'émotion, la prochaine sera plus calme avec un seul match au programme, mais quel match !

Liberty @ Aces : 4h