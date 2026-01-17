Zaccharie Risacher, la porte désormais fermée pour un départ

Un temps présenté comme un candidat à un départ, Zaccharie Risacher semble bien parti pour rester aux Atlanta Hawks.

Au cours des dernières semaines, Zaccharie Risacher s'est retrouvé au centre des rumeurs. A l'approche de la deadline des trades, les Atlanta Hawks ont affiché un intérêt sérieux pour l'intérieur des Dallas Mavericks Anthony Davis.

Et pour envisager un deal, le nom du Français a circulé. Initialement, les Hawks ne semblaient pas fermés à l'idée de sacrifier le jeune talent de 20 ans. Mais la situation a visiblement changé. Pourquoi ? A cause de la blessure de Davis !

En effet, selon les informations du média HoopsHype, le récent problème physique d'AD, touché à la main, a refroidi les Hawks. Pour le récupérer, Atlanta se montre toujours enclin à se séparer de Kristaps Porzingis et Luke Kennard.

Par contre, il n'est pas question de perdre le choix au premier tour de la Draft NBA 2026 des New Orleans Pelicans ou Risacher. Une position qui symbolise surtout la baisse inexorable de la valeur d'Anthony Davis sur le marché.

Pour Zaccharie Risacher, il sera intéressant de suivre comment il va gérer cette agitation autour de lui. Puis surtout, si Atlanta le conserve réellement, il faudra aussi voir comment son utilisation évolue sous les ordres de Quin Snyder.

Zaccharie Risacher, une frustration qui grimpe ?