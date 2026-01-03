Zaccharie Risacher, une frustration qui grimpe ?

Le jeune talent des Atlanta Hawks Zaccharie Risacher a affiché un signe de frustration face à la gestion de son coach Quin Snyder.

Zaccharie Risacher se retrouve au centre de l'attention chez les Atlanta Hawks. Avec le statut de #1 pick de la Draft NBA 2024, le Français a toujours suscité des attentes. Mais ces dernières semaines, la pression s'est accentuée autour du Tricolore avec plusieurs rumeurs concernant un éventuel trade.

Scruté, le jeune homme de 20 ans commence-t-il à subir cette situation ? Lors de la victoire de son équipe face aux New York Knicks, il n'a pas démérité : 12 points et 5 rebonds en 22 minutes. Cependant, Risacher n'a pas joué sur les 9 dernières minutes de cette rencontre.

Et la gestion de son coach Quin Snyder l'a visiblement agacé. Sur le bord du terrain, le natif de Malaga n'a pas caché sa frustration face au choix de son entraîneur. Après avoir cherché des explications (sans en recevoir ?), il a mis du temps à s'asseoir et a lancé, avec dépit, une serviette.

Bien évidemment, cette scène n'est pas surprenante : il s'agit simplement de la frustration d'un compétiteur face à un temps de jeu limité. Mais logiquement, les images font beaucoup parler sur les réseaux sociaux.

Notamment par rapport au contexte actuel autour des Hawks et de Zaccharie Risacher. Un trade ne serait-il pas la meilleure solution pour les deux parties ?

Faut-il vraiment s’inquiéter pour Zaccharie Risacher ?