Zach LaVine claque un gros poster contre l’Argentine

Zach LaVine ne participera peut-être plus jamais au Slam Dunk Contest. Avec son bilan immaculé de deux titres lors de l'événement, l'arrière des Chicago Bulls n'a plus rien à prouver. Depuis, LaVine a passé un cap en se défaisant de l'étiquette de dunkeur pour proposer une panoplie complète, au point de devenir All-Star en 2021. Heureusement, il n'a pas délaissé l'art du tomar en situation de match.

La nuit dernière, lors du troisième match de préparation de Team USA contre l'Argentine, Zach LaVine a rappelé qu'il était toujours un dunkeur monstrueux. Juan Pablo Vaulet, drafté par les Charlotte Hornets en 2015 mais encore jamais apparu en NBA, n'aura pas beaucoup plus envie de rejoindre la ligue si c'est pour se faire dunker dessus par des phénomènes comme LaVine.

Zach LaVine ELEVATES.. oh my 😳#USABMNT vs. Argentina on NBC Sports Network & https://t.co/HbtDcrFgfZ. pic.twitter.com/9T2mwpG1GM

— NBA (@NBA) July 13, 2021